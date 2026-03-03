Mario Delgado encabezará Foro Nacional “Más allá de las pantallas”

SEP — Este miércoles se realizará el foro “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”, mismo que podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de la SEP, y que busca posicionar en la agenda pública los impactos del uso de dispositivos móviles, redes sociales e Inteligencia artificial en la salud mental, desarrollo humano y calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos.

La SEP en coordinación con la Unesco realizarán el Foro Nacional que estará encabezado por el secretario Mario Delgado, han convocado a reconocidos académicos, autoridades gubernamentales y representantes de organismos internacionales.

De manera paralela se realizarán tres mesas de diálogo: Educación Básica, Media Superior y Superior, en las que se analizarán los desafíos y oportunidades que plantean los entornos digitales en la actualidad.

En la ceremonia inaugural, además del titular de la SEP, participarán la oficial nacional del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco en México, Paola Cicero Arenas; y el profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro “La generación ansiosa” (2024), Jonathan Haidt.

También asistirán la consejera de Educación e Investigación de la Embajada de Australia en México, Alia Imtoual; la titular de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Elena Medina-Mora; así como la directora de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana, Cimenna Chao Rebolledo.

El encuentro se llevará a cabo este 4 de marzo, a las 10:00 y podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de la SEP: en YouTube, @canalsep, y en Facebook, Secretaría de Educación Pública.