Pável Jarero llama a mantener unidad en el debate de la reforma electoral

Pável Jarero Velázquez, senador de Morena

El senador morenista, Pável Jarero Velázquez, exhortó a los militantes a “actuar con cabeza fría y a cuidar la unidad del movimiento de transformación” ante el debate de la reforma político-electoral que llegará al Congreso.

“El momento exige serenidad y responsabilidad. No podemos perder de vista que juntos, Morena, el PT y el Partido Verde, hemos logrado avances históricos para el pueblo”, declaró Jarero Velázquez.

El funcionario político mencionó que en el último año se aprobó el Plan C, reformas en materia de igualdad sustantiva y ampliación de derechos sociales. “Nada de eso habría sido posible sin la unidad de las fuerzas de la transformación. Esa alianza debe mantenerse firme”, aseguró.

Jarero reconoció que en política puede haber diferencias, pero dejó claro que eso no significa ruptura. “Las diferencias se dialogan y se resuelven. Lo que nos une es el compromiso con el pueblo y con la transformación de México”, afirmó.

La Crónica de Hoy 2026