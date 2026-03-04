Lotería Nacional conmemora al Colegio de Ingenieros Civiles de México con Sorteo Mayor

Conmemoración del Colegio de Ingenieros Civiles de México

Para reconocer su espíritu de servicio y por representar el legado de miles de ingenieras e ingenieros civiles que han contribuido, desde su vocación técnica y humana, a construir proyectos que mejoran la vida de las personas, con disciplina, conocimiento y ética, Lotería Nacional dedicó su Sorteo Mayor No. 4004 a la celebración del 80 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C. (CICM).

Este sorteo que celebra la ingeniería civil como una fuerza transformadora, fue encabezado por la directora general de LN, Olivia Salomón y Mauricio Jessurun Solomou, presidente del XL Consejo Directivo del CICM.

Desde el Teatro sede de los Sorteos Tradicionales, Olivia Salomón indicó que a lo largo de ocho décadas, las y los ingenieros civiles han estado presentes en los momentos en que México los ha necesitado, aportando conocimiento, responsabilidad y compromiso para enfrentar los grandes retos del país.

Asimismo, reiteró que en esta etapa que vive México, la infraestructura es una palanca fundamental para el desarrollo con bienestar.

“La ingeniería civil desarrolla infraestructura que impulsa el crecimiento y mejora la vida de las personas. Participa en la construcción de hospitales que garantizan el derecho a la salud; escuelas que amplían oportunidades; sistemas hidráulicos que aseguran el acceso al agua; carreteras que conectan comunidades; y también en desarrollos urbanos, industriales, comerciales y habitacionales que dinamizan la economía”, precisó la directora.

Por esto, puntualizó que el cachito de esta conmemoración llegó a millones de manos y llevó un mensaje de reconocimiento a quienes, “con conocimiento, talento y ética profesional”, construyen la infraestructura que sostiene y proyecta a nuestra nación.

“Ocho décadas formando comunidad, fortaleciendo estándares profesionales, promoviendo la actualización permanente y participando como voz especializada en los grandes proyectos de infraestructura del país”, enfatizó Olivia Salomón.

La titular reconoció el trabajo de los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México por sus 80 años de conocimiento, responsabilidad y vocación de servicio al país, “hoy la ingeniería civil no sólo ejecuta obras: materializa derechos, impulsa el desarrollo económico y construye futuro con visión social”.

Durante su intervención, el presidente del XL Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Mauricio Jessurun Solomou, agregó que no todos los días una institución tiene la oportunidad de ver su historia reflejada en un símbolo como lo es un billete de la Lotería Nacional.

“Para nosotros esto representa un reconocimiento a una trayectoria de ocho décadas de trabajo, servicio y compromiso con México”, manifestó.

En este marco, Jessurun Solomou indicó que este billete no es solamente un diseño impreso, sino un homenaje a la vocación de miles de ingenieros civiles que a lo largo de 80 años han puesto su conocimiento al servicio del país, “porque si algo tiene la ingeniería civil, es que muchas veces su trabajo no se nota, hasta que falta; está en los caminos que conectan, en los puentes que unen, en el agua que llega o no llega, en las ciudades que crecen, en la seguridad estructural, en la resiliencia, en la planeación y en el mantenimiento”.

Añadió que en cada obra bien hecha hay detrás horas de estudio, cálculos, supervisión, ética profesional y responsabilidad, “y qué mejor que celebrarlo de la mano de una institución como la Lotería Nacional, que también es parte de la historia de México”.

“Este billete conmemorativo que celebra los 80 años del Colegio, también se celebra algo más: la fuerza de las instituciones que dan estabilidad, identidad y orgullo a México”, finalizó.