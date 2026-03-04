Mundial 2026 en México: Harfuch se reúne con la FIFA; revisan inteligencia y seguridad del evento

Seguridad El Gabinete de Seguridad se reunió con la FIFA para revisar protocolos de seguridad durante la Copa del Mundo en nuestro país.

La Copa del Mundo ya está a menos de 100 días de comenzar y la seguridad continúa siendo un tema clave para las autoridades mexicanas. Por eso, este miércoles 4 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tuvieron una reunión con personal de la FIFA para fortalecer los operativos de cara a la próxima justa mundialista.

¿Cómo va la segrudiad del Mundial en México?: Harfuch se reúne con la FIFA

Por medio de sus canales oficiales, el titular de la SSPC informó que la reunión se llevó a cabo con representantes de la FIFA, autoridades locales de las tres ciudades sedes, así como elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Gobernación (encabezada por Rosa Icela Rodríguez).

“Revisamos los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional. Con trabajo conjunto y coordinación entre federación, estados y municipios, la seguridad de la población y de quienes visiten nuestro país durante el Mundial”.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos hoy una reunión con representantes de la @FIFAWorldCup , autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, de Jalisco, y de Nuevo León para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la #CopaMundialFIFA… pic.twitter.com/pxz0xUUdTf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 4, 2026

Mundial en México no peligra por temas de seguridad

Recientemente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, he reiterado que nuestro país contará con las garantías necesarias para llevar a cabo el torneo internacional y garantizar la seguridad de equipos y afición asistente en las tres ciudades sedes.

La mandataria ha señalado que existe coordinación permanente entre fuerzas federales, estatales y municipales, y que se mantiene comunicación directa con la FIFA para revisar protocolos logísticos y de seguridad. En sus declaraciones ha descartado que exista riesgo para los aficionados nacionales y extranjeros, y ha subrayado que no hay indicios de que México pueda perder partidos o la sede asignada para el torneo.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha expresado confianza en la capacidad organizativa de México y en el trabajo conjunto con las autoridades del país para garantizar un Mundial seguro y exitoso. Infantino ha reiterado que los partidos programados en territorio mexicano se mantienen conforme al calendario previsto y que el organismo rector del futbol mundial da seguimiento puntual a los preparativos.