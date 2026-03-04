Sheinbaum se reúne con el Consejo Nacional de Inversiones para dar seguimiento al Plan México

Foto oficial de la reunión de la presidenta y el Consejo Nacional de Inversiones

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con integrantes del Consejo Nacional de Inversiones, entre ellos el empresario Carlos Slim, con el objetivo de revisar avances y fortalecer la implementación del llamado Plan México, una estrategia económica que busca acelerar proyectos productivos y elevar la participación de la inversión en la economía nacional.

Durante el encuentro participaron empresarias y empresarios convocados para evaluar el ritmo de las inversiones en el país.

Recordemos que el diálogo con el sector privado continuará mediante reuniones periódicas, con la finalidad de supervisar proyectos, identificar áreas de mejora y agilizar los procesos que permitan detonar nuevas oportunidades económicas.

El gobierno federal explicó en su momento, que el objetivo de estas reuniones consiste en revisar cómo acelerar inversiones en diferentes sectores, evaluar esquemas de inversión mixta y encontrar mecanismos que permitan mejorar el desarrollo de infraestructura, energía y diversos servicios clave para el crecimiento económico.

¿Cuáles son las metas económicas del Plan México?

El Plan México plantea una hoja de ruta con objetivos concretos para los próximos años. Entre las metas centrales se encuentra escalar la posición de la economía mexicana en el ranking global, pasando del lugar 12 al décimo en el mundo.

Al mismo tiempo, se pretende generar 1.5 millones de nuevos empleos, fortalecer la producción nacional en sectores industriales estratégicos y ampliar el contenido nacional en cadenas productivas.

El plan también contempla que la mitad de las compras públicas provenga de producción nacional. Sectores como el textil, el calzado, el mobiliario y los juguetes forman parte de esta política de impulso a la manufactura mexicana, con la meta de que el 50 por ciento de la proveeduría y del consumo en estas industrias sea producido en el país.

Además del crecimiento económico, el Plan México incluye objetivos relacionados con innovación, educación y bienestar social. La estrategia plantea incrementar el número de profesionistas y técnicos especializados que se forman cada año, con 150 mil adicionales a los que ya egresan anualmente.

Entre los proyectos planteados se encuentra impulsar la producción de vacunas en territorio nacional, ampliar el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas hasta alcanzar al 30 por ciento de este sector, y fortalecer prácticas de sostenibilidad ambiental dentro de la actividad empresarial.