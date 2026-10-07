SEP pedirá a plataformas digitales asumir responsabilidad para proteger a menores

Redes sociales protección de menores

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que el Gobierno de México busca que las plataformas digitales y redes sociales asuman una mayor responsabilidad en la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante un Decreto que establecerá obligaciones para monitorear, detectar, retirar y denunciar conductas o contenidos sospechosos.

Durante la inauguración del sexto Foro Regional Centro Sur “La vida frente a la pantalla. El impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, realizada en Puebla, el titular de la SEP explicó que la medida busca evitar situaciones relacionadas con violencia o acoso sexual que puedan poner en riesgo a los menores.

Mayor vigilancia en plataformas

Delgado Carrillo consideró que la vigilancia no puede recaer únicamente en las autoridades, debido a la cantidad de información que circula diariamente en internet. Por ello, planteó que las propias plataformas utilicen las herramientas tecnológicas con las que cuentan para identificar contenidos que puedan representar una amenaza.

“No puede ser nada más una tarea de la autoridad, porque ese monitoreo sería prácticamente imposible, pero tanta inteligencia artificial, tantos algoritmos, tanta información que son capaces de ponernos videos de lo que hablamos ayer en la noche, hoy en la mañana, ¿cómo no van a tener la capacidad de detectar, remover y alertar sobre contenidos violentos que amenacen la vida de nuestros hijos en las escuelas?”, señaló.

El secretario recordó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un grupo de trabajo interinstitucional prepara la disposición oficial para promover un uso ético de las pantallas y aprovecharlas con fines pedagógicos, bajo el principio de priorizar la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Reglas para el uso de celulares

En el auditorio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Delgado explicó que los foros regionales permiten analizar los efectos que tiene el uso excesivo de dispositivos digitales en las escuelas, con la participación de estudiantes, docentes, investigadores, especialistas, madres y padres de familia.

El funcionario señaló que existe una responsabilidad compartida para revisar lo que ocurre frente a las pantallas y los contenidos a los que tienen acceso los menores. Advirtió que la exposición a materiales sexuales y violentos puede relacionarse con depresión, ansiedad, falta de sueño y otros trastornos de salud mental.

En educación básica, las autoridades educativas establecieron por acuerdo unánime reglas que restringen el uso de celulares en las aulas y durante el recreo, particularmente en primaria y secundaria. Para educación media superior, cada plantel definirá sus propias disposiciones, mientras que en educación superior se busca fomentar una ciudadanía digital crítica en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial.

Tecnología al servicio de las personas

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, la SEP y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para impulsar medidas de protección para niñas, niños y adolescentes.

Armenta señaló que el objetivo no es rechazar los avances tecnológicos, sino conocerlos y establecer reglas para que puedan utilizarse en beneficio del desarrollo humano. También resaltó las acciones que se llevan a cabo en Puebla para atender los efectos del uso irracional de la tecnología y las redes sociales entre menores.

Por su parte, Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, destacó el trabajo que el organismo mantiene con la SEP para promover que la tecnología y las plataformas digitales estén al servicio de las personas y contribuyan a garantizar el derecho a la educación.

Morales consideró como un avance el acuerdo emitido recientemente por la SEP y las autoridades educativas estatales, debido a que plantea reglas diferenciadas según los niveles educativos y las edades, además de reconocer el uso pedagógico de la tecnología y su potencial para favorecer la inclusión educativa.

Reflexión desde las universidades

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, señaló que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de contribuir a la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a los desafíos que representa el uso de las nuevas tecnologías.

Consideró que los foros regionales organizados por la SEP permiten abrir espacios de diálogo entre los distintos integrantes del sector educativo para analizar estos retos y buscar alternativas que permitan atenderlos.