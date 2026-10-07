App del Banco Bienestar 2026 ¿Se pueden hacer transferencias? (Pexels)

Se ha habilitado la función de realizar transferencias electrónicas interbancarias dentro de la aplicación de Banco Bienestar con el objetivo de impulsar la bancarización de los programas sociales. Aquí te contamos cómo podrás realizar transferencias a través de tu banca móvil del Bienestar.

App del Banco del Bienestar: ¿Se pueden hacer transferencias SPEI a otros bancos?

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México ha anunciado que ya se pueden hacer transferencias SPEI desde la aplicación del Banco Bienestar, lo que permitirá el envío directo de dinero hacia cuentas de otras instituciones bancarias.

Anteriormente, se tenía que ir hasta las sucursales del Banco del Bienestar para realizar las transferencias. Era necesario que el propietario de la cuenta asistiera a ventanillas y presentara su identificación oficial, el contrato de la cuenta, una solicitud de SPEI, así como la cuenta CLABE y nombre del destinatario. Ahora el proceso será más sencillo sin salir de casa.

¿Cómo realizar transferencias desde la app del Banco Bienestar?

El proceso para realizar transferencias interbancarias desde la aplicación del Banco Bienestar es muy sencillo, debido a que la app guía al usuario en todo momento. Para transferir dinero a otra cuenta solo se necesitarán los datos interbancarios de la cuenta destinataria y tener descargada la app en el celular.

Estos son los pasos para realizar una transferencia desde la app del Banco Bienestar:

Ingresar a la app Banco Bienestar. Iniciar sesión. Selecciona la opción de “Enviar dinero”. Ingresar el monto del envío. Ingresar los 18 dígitos de la cuenta CLABE del destinatario.

Es necesario mencionar que, por el momento, solo se podrán enviar un máximo de 1,500 pesos al día.

Guía para descargar y activar la app del Banco del Bienestar de forma segura

A su vez, para aquellos que no cuenten todavía con la aplicación móvil del Banco del Bienestar, podrán realizar los siguientes pasos:

Descargar la app Banco Bienestar Aceptar los Términos y Condiciones Escribir tu número celular. Ingresar los 16 números de tu tarjeta Bienestar, así como tu NIP del cajero. Generar una contraseña y confirmarla.