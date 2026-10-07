Llama ANUIES a no normalizar la violencia contra estudiantes

ANUIES Luis González Plascencia, secretario general de la ANUIES aseveró que “las universidades, tienen una responsabilidad en la prevención y generación de entornos seguros, pero no pueden ni deben sustituir al Estado... la responsabilidad de la seguridad del entorno corresponde claramente al Estado”

El secretario general Ejecutivo de la ANUIES, Luis González Placencia, aseveró no puede normalizarse la violencia, la inseguridad y la vulnerabilidad que afecta a las comunidades estudiantiles, y tampoco debe asumirse como inevitable.

Enfático, estableció que las universidades, tienen una responsabilidad en la prevención y generación de entornos seguros, pero no pueden ni deben sustituir al Estado. “No se vale que las universidades terminen siendo las señaladas cuando estos entornos de violencia se alimentan de circunstancias completamente ajenas a la universidad y cuando la responsabilidad de la seguridad del entorno corresponde claramente al Estado”, expresó.

Señalar a las universidades como responsables no solo es injusto, sino que aviva reclamos al interior y fractura a las comunidades en lugar de permitir enfrentar los problemas de manera conjunta, añadió.

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), celebrada en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), González Placencia reconoció que las instituciones de educación superior enfrentan presiones financieras, transformación tecnológica acelerada y nuevas exigencias de evaluación.

Sin embargo, abundó, hoy existe una preocupación mayor: los hechos de violencia que han dañado la integridad de estudiantes y que, en casos lamentables, han significado la pérdida irreparable de vidas.

“Cada joven que ingresa a una institución de educación superior debe poder estudiar, aprender, trasladarse y desarrollar su proyecto de vida en condiciones de seguridad, de libertad y de paz. Cuando esto no ocurre, no estamos solamente frente a un problema de una universidad, sino ante una realidad que nos interpela a todas y a todos”, afirmó.

Ante titulares y representantes de las 76 instituciones que integran el Consejo Regional Centro-Sur, provenientes de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, subrayó que dicho Consejo “demuestra que la fortaleza de la Asociación está en sus regiones: en su capacidad para identificar problemas comunes, compartir experiencias y construir respuestas desde la diversidad territorial... Pertenecer a la ANUIES significa saber que ninguna institución está sola frente a los retos que enfrenta”.

En este contexto, reconoció especialmente el liderazgo de las rectoras de la región, al señalar que han hecho bien en exigir con claridad que la responsabilidad recaiga en las autoridades competentes, en particular, los convenios de colaboración impulsados por Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la UAEMex, y Viridiana Aideé León Hernández, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Estableció que la agenda de la educación superior no puede limitarse a cobertura, calidad y financiamiento, “tenemos que hablar también de las condiciones en las que nuestras juventudes viven su experiencia universitaria, de su bienestar y de su seguridad, tanto frente a la violencia por inseguridad pública como frente a la violencia de género. Antes que estudiantes, son personas”.

En su oportunidad, Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la (UAEMex), subrayó que uno de los ejes centrales es la preocupante situación financiera que atraviesan las instituciones públicas, derivada de un retroceso acumulado cercano al 40% en términos reales en el gasto en educación superior durante los últimos 10 años, afectando principalmente al personal docente y administrativo.