Así va la Torre Rise en Nuevo León: ¿quién es su dueño y por qué será la más alta de todo el continente americano?

Samuel García, Gobernador de Nuevo León. El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, mostró los avances del proyecto, la Torre Rise, inversión de millones de dólares dentro del estado. (Cuartoscuro)

Samuel García, Gobernador de Nuevo León, mostró un video en redes sociales en el que se ven los avances en la construcción de la Torre Rise, situada en la ciudad de Monterrey en Nuevo León. Al final del proyecto, se estima que pueda ser la torre más alta de toda Latinoamérica.

El gobernador también mencionó que con algunos ajustes en la edificación, puede llegar a ser la más alta del continente americano. El nuevo edificio contará con una altura de 484 metros, 101 niveles y 96 pisos.

¿Cuánto costó la Torre Rise en Nuevo León?

La construcción de la Torre Rise representa una inversión de alrededor de $5,000 millones de pesos o más de $350 millones de dólares. Con esto, su construcción se sitúa como uno de los proyectos más ambiciosos dentro del territorio mexicano en los últimos años.

Este edificio se unirá a la Torre KOI, que contó con una inversión de hasta $2,500 millones de pesos; y Pabellón M, que habría costado hasta $2,000 millones de pesos.

Dentro de la estructura, se estima que tenga usos mixtos, yendo desde oficinas a departamentos, un hotel de lujo, tiendas y un mirador panorámico.

¿En dónde se ubicará la Torre Rise en Nuevo León?

Esta torre se ubica en Monterrey, Nuevo León, en la colonia Obispado, entre las avenidas Constitución e Hidalgo al lado del río Santa Catarina. En algunos medios se especifica que estará dentro del terreno que ocupaba el antiguo restaurante El Rey del Cabrito.

Además, entre los atractivos del edificio, se encuentran su distancia de aproximadamente 6 minutos a plazas comerciales como Galerías Monterrey, Punto Valle y Fashion Drive, además de estar a solo unas cuadras del Mirador del Obispado y conectarse con la L4 del Metro de Monterrey.

¿Cuál era el edificio más alto de América antes de la Torre Rise de Nuevo León?

En América Latina, los dos edificios más altos se encontraban en Santiago, Chile y precisamente, en Monterrey, Nuevo León, México:

Torre Obispado : con 305.3 metros, fue terminada en 2020 y cuenta con 64 pisos.

: con 305.3 metros, fue terminada en 2020 y cuenta con 64 pisos. Gran Torre Costanera: con 300 metros de altura, se ubica en Santiago, Chile. Cuenta con 62 pisos y se inauguró en 2013.

En todo el continente americano, los edificios más altos se encuentran todos en territorio estadounidense, siendo estas en Nueva Tork y Chicago: