Alista Morena reglas para elección de candidaturas en 2027; Consejo Nacional este sábado

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena encabezará el Consejo Nacional de este sábado (Mario Jasso)

En medio de escándalos de corrupción de algunos de sus dirigentes y funcionarios que le han impactado en su imagen, Morena alista su Consejo Nacional este fin de semana donde establecerá las reglas para la selección de candidaturas rumbo a las elecciones intermedias del 2027 donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

Entre los temas que se discutirán está el mecanismo de selección mediante encuestas y los criterios que regirán la postulación de aspirantes en las 17 entidades donde habrá renovación de gubernaturas entre ellas la prohibición de nepotismo.

Junto con esta medida del nepotismo, las reglas para las precampañas internas y las medidas para evitar que los aspirantes se adelanten o den “madruguete” a sus compañeros serán de los temas relevantes que se ventilen y procesen este sábado 7 de marzo.

Otro tema que se pondrá sobre la mesa será la política de alianzas para los comicios del 2027 donde se buscará mantener la coalición con el PT y PVEM pese a las diferencias en el marco de la reforma electoral.

No obstante, Alcalde anunció la posibilidad de que no haya alianza en San Luis Potosí si se concreta la candidatura de la senadora Ruth González pues sus estatutos no permite el nepotismo en la elección de candidaturas de cara a ese proceso comicial.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde explicó que Morena deberá garantizar la paridad de género en las postulaciones, por lo que al menos nueve de las candidaturas deberán ser encabezadas por mujeres.

Precisó que la definición de si en cada estado será candidato hombre o mujer dependerá de los resultados de las mediciones internas en las encuestas.

La dirigente morenista señaló que el objetivo es establecer con claridad las reglas del proceso interno con anticipación.

Recalcó que será la ciudadanía quien determine a las candidaturas mediante las encuestas, mecanismo que el partido ha utilizado en procesos anteriores para elegir a sus abanderados.

La dirigente destacó que el Consejo Nacional será el órgano encargado de aprobar los lineamientos que regirán la selección de candidatos rumbo a 2027, con el propósito de dar certeza al proceso interno.