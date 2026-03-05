EUROCAM impulsa proyectos de inversión en el noreste del país

La Asociación de Cámaras de Comercio Europeas en México (EUROCAM) abrió nuevos canales de diálogo e información con autoridades del Estado de Nuevo León, cámaras empresariales e integrantes del cuerpo diplomático, con el objetivo de impulsar proyectos de inversión en el noreste del país y fortalecer las relaciones de intercambio económico con más de 2 mil 500 empresas europeas instaladas en el país.

La EUROCAM agrupa a las principales cámaras europeas en México y representa a más de 2 mil 500 empresas que superan una generación de 1 millón 200 mil empleos directos y contribuyen significativamente a posicionar a Europa como uno de los principales inversionistas en México.

Con este propósito se llevó a cabo el encuentro “Fortaleciendo la Presencia en la Región Norte” en San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo el primer evento institucional en esta región estratégica del país.

El encuentro se realizó con el objetivo de visibilizar la relevancia de la inversión europea como aliada estratégica del desarrollo económico del noreste, así como fortalecer el diálogo entre el sector público, la iniciativa privada y los organismos de promoción económica de la región.

El panel multisectorial contó con la participación de representantes del Gobierno del Estado de Nuevo León y de distintos sectores económicos, empresarial europeo y académicos, mismos que coincidieron con la iniciativa de fortalecer alianzas estratégicas que consoliden a la región norte como un polo de inversión y competitividad global.

Por su parte, la Vicepresidencia, a cargo de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México), subrayó el compromiso de las empresas suizas con el crecimiento sostenible, la innovación y la generación de empleo de alto valor en México.

Durante el diálogo se destacó que la cooperación entre Europa y México no solo se refleja en flujos de inversión, sino también en transferencia de tecnología, formación de talento, sostenibilidad e innovación industrial.

EUROCAM reafirma su compromiso de impulsar una agenda económica coordinada que contribuya al desarrollo competitivo y sostenible de México.