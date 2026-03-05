Mundial social avanza con la construcción de 265 canchas en 23 estados del país

Titular de SEDATU, Edna Vega

Como parte de los proyectos rumbo al Mundial 2026, se encuentra el Mundial Social, una iniciativa del Gobierno Federal para que el evento deportivo se viva no solo en los grandes estadios de fútbol, si no en todos los rincones de México con la construcción de canchas donde la población pueda acudir a vivir este deporte.

La coordinadora de los trabajos del Mundial, Gabriela Cuevas, detalló que se contempla la construcción y rehabilitación de 4 mil 208 canchas, obras que serán realizadas entre los tres niveles de gobierno en todo el país.

Señaló que las dependencias que se encuentran en la coordinación de dicho proyecto a nivel federal son la SEDATU y la CONADE, además de que dependencias como el IMSS y la Secretaría de Turismo también contribuirán con la construcción de canchas.

“El fútbol nos enseña disciplina, nos enseña trabajo en equipo, nos enseña a definir la metas conjuntas y cómo lograrlas, y justamente en espíritu es como bajo el liderazgo de nuestra Presidenta, construimos tanto los trabajos con FIFA, como en el mundial social”, expresó la funcionaria.

Respecto al avance de las canchas a nivel nacional, la titular de SEDATU, Edna Vega, compartió que el gobierno federal construirá 1200 canchas en 29 entidades federales, de las cuales 800 serán obras iniciadas desde cero, y 400 serán rehabilitaciones de canchas que ya existen.

La secretaria informó que hasta el momento se tiene un avance de 265 canchas construidas en 23 entidades, y que se tiene programada la entrega final de las obras para el 1 de mayo.

Durante la primera semana de marzo de inició la construcción de 265 canchas; en la segunda semana iniciarán 270; en la tercera semana se planea iniciar con otras 265 y comenzar la rehabilitación de 400.