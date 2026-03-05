Secretaría de Salud: Estrategia de Desaceleración del Sobrepeso y Obesidad en México

Estategia del Gobierno de México permitirá frenar el sobrepeso y obesidad

Frente a la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad relizada el 4 de mazo, el titular de la Secretaria de Salud, David Kershenobich presentó la “Estrategia de Desaceleración del Sobrepeso y la Obesidad en México” haciendo un llamado para enfrentar esta enfermedad con ciencia, responsabilidad social y visión.

El secretario anunció que el Gobierno de México iniciará el seguimiento de aproximadamente 500 mil personas son sobrepeso y obesidad, con el próposito de investigar las razones biológicas, sociales y ambientales que permitan diseñar mejores políticas públicas.

EL seguimiento tiene como objetivo desacelerar la obesidad reafirmado un compromiso con la salud pública “la solución es ofrecer alternativas reales y sostenibles”, mencionó Kershenobich.

Por otro lado, el representante de la UNICEF en México, Fernando Carrera Castro,declaró la obesidad como epidemia global advirtiendo que de no desacelerar la tendencia, para 2050 podría haber cuatro mil millones de personas con sobrepeso u obesidad.

Además el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), José Moya Medina, recordó que la obesidad es hoy reconocida como enfermedad crónica compleja.

Fortalecer las políticas públicas que brinden una atención libre de estigmas permitirá enfrentar el desafío y fortalecer el compromiso con la población a favor del bienestar de las y los mexicanos.