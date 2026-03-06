8M 2026: ¿Por qué no se debe felicitar a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer? Conoce por qué no debes felicitar a las mujeres este 8M (Dassaev Téllez Adame)

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, día en el que las mujeres en el mundo lo utilizan para alzar la voz, protestar y concientizar sobre las diversas luchas que continúan enfrentando.

El Día Internacional de la Mujer empezó a conmemorarse en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque fue proclamado por su Asamblea hasta 1977.

Sin embargo, antes de que fuera reconocido este día como oficial, el 8M ya había sido una fecha clave para las mujeres. Una de ellas fue en 1908 cuando miles de trabajadoras textiles protestaron en Nueva York.

Por otra parte, la ONU ha señalado que el hecho de que el Día Internacional de la Mujer se conmemore el 8 de marzo se encuentra relacionado con los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917.

Por lo que, a lo largo de los años, las mujeres han continuado su lucha por derechos, así como igualdad de oportunidades y la eliminación de la violencia contra la mujer.

8M 2026: ¿Por qué no se debe felicitar a las mujeres este 8 de marzo?

De acuerdo con la ONU, actualmente las mujeres solo tienen el 64% de los derechos legales que tienen los hombres en todo el mundo. Asimismo, esta organización ha señalado que si el progreso continúa al ritmo actual, se necesitarán 286 años para cerrar las brechas de protección jurídica.

Es por esta razón que el Día Internacional de la Mujer no se celebra, pues, a pesar de ser una lucha histórica, la exigencia por la igualdad en los derechos de las mujeres continúa.

Tan solo en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó que en 2023, el 20.5 % de las adolescentes de 15 a 18 años se había unido o casado.

Mientras que la ONU señaló que en muchos países la ley permite el matrimonio precoz e infantil, lo que merma el potencial de aproximadamente 12 millones de niñas al año.

Por lo anterior, el 8M es un día utilizado por las mujeres para concientizar y hablar sobre los retos que se continúan enfrentando en la actualidad relacionados con perspectiva de género.