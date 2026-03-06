Cuauhtémoc Blanco: “No me molesta que me digan violentador” (Cuartoscuro)

El pasado 5 de marzo, la diputada Ivonne Ortega, del partido Movimiento Ciudadano, publicó un video en su cuenta oficial donde exhortaba a la Fiscalía General del Estado de Morelos a revisar los avances de la investigación del caso en el que Cuauhtémoc Blanco, actual diputado federal de Morena, es acusado de violencia sexual en contra de su media hermana Nidia Fabiola “N”..

En dicho video, la diputada del partido naranja pidió nuevamente el desafuero del exfutbolista, expresando: “Si dicen que la ley aplica igual para todas y todos, que lo demuestren. Demuéstrenlo con hechos. No encubran al violentador”, expresó la legisladora frente a cámara.

Cuauhtémoc Blanco responde: “No me molesta que me digan violentador”

El exfutbolista y actual diputado respondió a los señalamientos durante una entrevista con medios en el Mundialito Legislativo.

Al ser cuestionado por la declaración de la diputada Ivonne Ortega, quien lo llamó “violentador”, respondió: “No, no me molesta. Estoy acostumbrado. En el fútbol igual, mucha gente me criticaba. Estoy muy tranquilo”, expresó Blanco sobre los señalamientos, agregando que “cuando estás tranquilo, tienes paz. No me importa lo que digan”, puntualizó.

Durante la entrevista con medios, el diputado anunció que levantará una denuncia contra el partido Movimiento Ciudadano por dañar su imagen pública.

¿Cómo va el caso de violencia sexual del que es acusado Cuauhtémoc Blanco?

Cuauhtémoc Blanco enfrenta actualmente una denuncia por tentativa de violación, además de otras acusaciones de violencia contra mujeres. También ha sido juzgado por el Tribunal Electoral por violencia política, tras realizar el lanzamiento de un beso a una diputada que lo llamó “violentador”.

Durante la entrevista con medios, al ser cuestionado sobre el avance de la investigación en la que se le imputan presuntos delitos de abuso sexual, el funcionario respondió que no ha recibido nuevas notificaciones por parte de la Fiscalía de Morelos, señalando: “Estoy tranquilo. Estoy aquí dando la cara”, expresó el exfutbolista del América.

Cuauhtémoc Blanco busca proponer iniciativa para “castigar” a mujeres que “realicen denuncias falsas”

El diputado federal anunció que presentará una iniciativa para castigar a aquellas mujeres que, según él, “realicen denuncias falsas” como las que asegura enfrentar.

Añadió que: “Ahora que salga este tema, voy a hacer una iniciativa porque hay muchos hombres que han padecido lo mismo que yo. Y me han ido a ver a la oficina que los acusan sin argumentos”, expresó el legislador.

La propuesta del diputado y exjugador del Club América busca, según explicó, establecer sanciones para quienes dañen la imagen de una persona mediante denuncias falsas.

“Si a mí me acusan por esto, que me pueden aventar 30, 40, 50 años, que es totalmente mentira, pues hacerle lo mismo y tratar de denunciar a la persona que mintió, que te hizo daño”, apuntó el diputado federal.

Las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, tras los señalamientos de la diputada Ivonne Ortega, se dan en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde uno de los temas que ha cobrado relevancia es la revictimización de las mujeres que han sufrido algún tipo de abuso.