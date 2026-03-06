Diferencias con PT y PVEM por reforma electoral no pondrá en riesgo alianza electoral: Morena

Carolina Rangel, secretaria general de Morena

La dirigencia nacional de Morena aseguró que las diferencias con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en torno a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no pondrán en riesgo la alianza política con esos partidos aliados rumbo a las elecciones de 2027 donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

Ante la posibilidad de que los partidos aliados voten en contra de la iniciativa, la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, aseguró que el desacuerdo en torno a una reforma no implica una ruptura de la coalición electoral, la cual, afirmó, seguirá vigente para los próximos comicios.

“La reforma es fundamental porque es un mandato popular, pero eso no acaba con una coordinación con los diferentes partidos que han sido aliados históricos para esta Cuarta Transformación”, declaró.

Entrevistada en la vieja casona de Xicoténcatl, Rangel subrayó que la prioridad del bloque gobernante es mantener la mayoría política y electoral, particularmente de cara al proceso de 2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas en el país.

En ese contexto, indicó que Morena buscará competir en coalición con sus aliados en la mayor cantidad posible de distritos, municipios y estados.

“Somos una coalición histórica que sigue haciendo historia y para el 2027 vamos a buscar incluso ir en la mayor cantidad de distritos o de estados en una coalición casi total”, afirmó.

La dirigente partidista señaló que, incluso antes de que se intensificara el debate sobre la reforma electoral, Morena, PT y PVEM ya habían manifestado públicamente su intención de mantenerse unidos para los procesos electorales futuros.

De acuerdo con la dirigente, la continuidad de la alianza es clave no sólo para ganar elecciones, sino también para mantener mayorías legislativas que permitan impulsar reformas y programas del proyecto político de la Cuarta Transformación.

La secretaria general de Morena rechazó las críticas que han surgido en redes sociales contra legisladores del PT y del PVEM por la posibilidad de no respaldar la reforma electoral, donde algunos usuarios los han calificado de “traidores”.

Rangel consideró que dentro de la coalición es normal que existan diferencias de opinión y sostuvo que ello no implica una ruptura con el proyecto político del gobierno.

“Podemos tener distintas maneras de pensar, pero no se está haciendo una traición a la Cuarta Transformación”, afirmó.

Agregó que el debate legislativo debe mantenerse abierto y que incluso si la reforma no prospera en este momento, la discusión continuará.

Sobre el contenido de la iniciativa, la dirigente morenista defendió que la propuesta busca principalmente reducir costos y hacer más eficiente el sistema electoral, sin poner en riesgo la democracia.

Afirmó que la reforma pretende eliminar gastos excesivos en la burocracia electoral y revisar figuras como las candidaturas plurinominales, con el objetivo de fortalecer la representación política directa.

Asimismo, señaló que uno de los planteamientos es agilizar la publicación de resultados electorales conforme se van contabilizando las casillas, en lugar de esperar a sistemas preliminares centralizados.

Rangel insistió en que el proyecto de nación que impulsa la Cuarta Transformación está por encima de las diferencias en torno a una sola reforma.

“El proyecto de nación es muchísimo más grande que una sola reforma”, estableció