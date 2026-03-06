Marcela Figueroa reporta la incidencia delictiva de Jalisco de los últimos años

Marcela Figueroa ZAPOPAN, JALISCO, 06MARZO2016.- Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la conferencia Mañanera del Pueblo desde la entidad jalisciense para presentar el informe del gabinete de seguridad. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

El día de hoy, durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó el reporte de incidencia delictiva de Jalisco.

Con corte el 31 de enero del 2026 (el corte de febrero será anunciado pronto), en la primera gráfica que se muestra se puede ver la Tendencia en el promedio diario de homicidio doloso desglosado de forma mensual de los últimos dieciocho meses, es decir de septiembre del 2024 a enero del año presente.

Si se hace una comparación entre septiembre de hace dos años con enero del 2026 se puede observar una reducción del 40 por ciento en los homicidios dolosos en la entidad. Esto al pasar de 4.80 a 2.55 en promedio diario.

La siguiente gráfica también refleja el índice de homicidios dolosos, pero esta vez lo hace desde el 2015 hasta enero del 2026. “Como vemos hay una tendencia constante a la baja en este homicidio y destaca de forma significativa enero del 2026 como el más bajo de este periodo analizado.

A continuación, se mostró una que indica el Promedio diario de delitos de alto impacto en la entidad, los cuales son robos con violencia en todas sus modalidades.

“Aquí lo que podemos ver es una disminución del 25 por ciento del inicio de la administración del gobierno federal de septiembre del 2024 a enero del 2026, pasando de un promedio de 41.93 delitos de alto impacto, a el último mes que se registraron 31.96 delitos diarios.”, explica Marcela Figueroa.

Al igual que en la gráfica del promedio de homicidios diario, enero 2026 es también el mes más bajo de los últimos 17 meses.

Por último el análisis se hizo de manera anual, de enero del 2018 a enero del 2026, y de igual manera se puede ver una disminución constante en los delitos de alto impacto. Comparando enero del 2025 con el mismo mes del año en curso, hay una reducción de delitos en la entidad del 12 por ciento.