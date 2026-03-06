Tumba de El Mencho: revelan en qué panteón está el fallecido líder del CJNG entre coronas de flores

Tumba de El Mencho El mausoleo del fallecido líder del CJNG luce lleno de flores y detalles ostentosos a días de su entierro.

A casi dos semanas de su abatimiento, Nemesio Oseguera Cervantes sigue siendo tema de conversación nacional. El Mencho fue abatido durante un operativo militar en Jalisco y su cuerpo fue entregado a un representante de sus familiares, velado y ahora enterrado. La tumba del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ahora luce llena de coronas de flores y homenajes para el líder criminal

¿Dónde está la tumba de El Mencho?

A principios de esta semana, se dio a conocer que El Mencho fue velado y tuvo un funeral en la Colonia San Andrés de Zapopan, Jalisco. Al sepelio habrían asistido presuntos integrantes del CJNG así como familiares de El Mencho. El propio Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que se trataba del abatido líder del grupo criminal.

Ahora, se dio a conocer que la tumba de El Mencho está ubicada en el Panteón Recinto La Paz, también en Zapopan Jalisco. Videos en redes sociales muestran que el lugar aparece adornado por grandes arreglos florales en formas de cruz, corazón y gallos, haciendo alusión a su apodo de “El señor de los gallos”. También, se reportó que en el lugar hay “halcones” resguardando la tumba para evitar que sea alterada.

El lugar no es un panteón tradicional mexicano, sino que adopta un concepto inspirado en cementerios estadounidenses, con jardines temáticos, áreas verdes amplias y servicios funerarios premium, lo que lo distingue por su exclusividad y diseño tipo jardín.

Harfuch confirma trabajo militar durante funeral de El Mencho

Por su parte, el titular de la SSPC, confirmó este viernes 6 de marzo que el ejército realizó un operativo durante el funeral de Oseguera Cervantes. El funcionario aclaró que se trató de un dispositivo para proteger a la ciudadanía y no como una “escolta” para el fallecido capo.

“Este operativo fue para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendios de vehículos. No fue para escoltar a nadie, fue para evitar disturbios y así se logró, se protegió a la ciudadanía”.

Por otra parte, negó que ahora que ya se inhumó el cuerpo de El Mencho, vaya a haber un operativo para proteger el panteón o evitar que personas se acerquen a la zona.

“No hay como tal un operativo para proteger el panteón o algo específico en este lugar”.