Detienen a sicarios de ‘Fuerza Antiunión’ que operaban en Tepito

Policías de la SSC y agentes de la FGJ detuvieron a Jesús Daniel Cobarruvias Garrido, conocido como el Donas, identificado como uno de los principales sicarios de “Fuerza Antiunión”, un grupo delictivo que ha generado violencia en el centro de la CDMX en su confrontación con el grupo delincuencial dominante Unión Tepito.

El Donas está relacionado con el atentado contra de Dilan Axel García Maldonado, alias el Dilan, ocurrida el 08 de diciembre de 2024 y otros tres eventos violentos en la colonia Morelos.

La Unión Tepito, grupo tradicionalmente dominante en la zona, se enfrenta desde hace unos años a una de sus escisiones que le declaró la guerra por el territorio tepiteño y colonias aledañas.

De acuerdo a las autoridades, el 14 de abril de 2025, derivado de un intercambio de disparos en la calle Rivero donde una mujer y un hombre resultaron lesionados, El Donas también fue trasladado a un hospital debido a heridas de bala en rostro y tórax.

Ajora, durante un patrullaje realizado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación (PDI), se detuvo a tres jóvenes en posesión de un arma de fuego y dosis de droga.

Dos jóvenes de 20 años y uno que dijo tener 16 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Uno de los jóvenes fue identificado posteriormente como el Donas.