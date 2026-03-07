Magistrados del voto ciudadano regresan a territorio y entregan silla de ruedas y aparatos auditivos

A casi un año de haber sido electos por el voto ciudadano, magistrados que obtuvieron el cargo en las urnas compartieron que haber tocado territorio y hacer campaña entre la ciudadanía los ha hecho regresar a comunidades y donar sillas de ruedas y aparatos auditivos, con recursos propios.

Durante el foro Ponencias de Magistrados en la Transformación del Poder Judicial, la magistrada en materia familiar, Rosalinda Josefina del Carmen de León Zamora, resaltó que uno de los principales cambios en la justicia consiste en que jueces y magistrados han comenzado a tener un contacto más directo con la ciudadanía para conocer sus necesidades y demandas.

Comentó que, a diferencia de décadas anteriores, cuando el sistema judicial se caracterizaba por procesos rígidos y con excesivas formalidades, actualmente se busca construir una justicia más cercana, flexible y con enfoque humanista, además de fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes en los asuntos familiares.

“Este primer contacto nos permite estar cercanos a la ciudadanía, nos permite saber que no solamente la ciudadanía pide la parte jurídica, sino también la parte humanista, como nos ha tocado ahora en la entrega de sillas de ruedas y en la entrega de los aparatos auditivos, en nuestro tiempo libre y, además, como parte de nuestro propio pecunio, no es algo que nosotros obtengamos del tribunal”, destacó.

La magistrada de León Zamora comentó que el nuevo modelo judicial busca agilizar la resolución de los casos mediante audiencias más rápidas y procedimientos que permitan concluir los juicios en plazos más cortos, lo que contribuirá a que la ciudadanía obtenga respuestas oportunas de las autoridades judiciales.

Otro de los ponentes, el magistrado en materia penal, Alfonso Alejandro Sánchez Talledo subrayó que, aunque la implementación de la reforma judicial aún es reciente, ya que varios magistrados tienen apenas algunos meses en el ejercicio de sus funciones, el objetivo es construir un sistema de justicia más transparente, cercano y comprometido con la sociedad.

Destacó que este foro es un acto de responsabilidad institucional y un espacio de diálogo para la ciudadanía organizada.

El encuentro con magistrados fue organizado por la diputada morenista Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, quien aseguró que la elección popular de los jueces y magistrados ha permitido acercar la impartición de justicia a la ciudadanía y fortalecer “el carácter humanista de las instituciones” .

La legisladora consideró que la construcción de un Poder Judicial distinto, “más apegado a lo que todos y todas soñamos,”, porque dijo que la reforma judicial, desde la perspectiva local, también se pudo lograr esa revolución de las conciencias, no sólo por la población de la reforma, sino también de quien ejerce el poder, en sí mismo, y eso, resaltó, es sumamente importante y poco visibilizado.

Zagal Ramírez argumentó que este encuentro de magistrados nació de la premisa de cómo se ha logrado sensibilizar al Poder Judicial, desde sus integrantes electos en las urnas al ir a tocar base a territorio y dejar el escritorio, a fin de transformar esa sensibilización en impartición de justicia.

“La justicia es para aplicarse con imparcialidad, no para enriquecerse, ni para oprimir más al oprimido, sino para lograr un equilibrio social y un balance para tener justicia y dignidad”.

Fernando Gómez Rodríguez, también diputado de Morena, destacó que la elección de magistradas y magistrados representa un avance que genera esperanza para construir un sistema judicial más cercano a la población y accesible para todas las personas, sin distinción de condición social o económica.

“En tiempos donde la crítica ha sido feroz, nos atacaron muy duro, al decir que esta elección no iba a funcionar, y aquí están los resultados: magistrados que traen un movimiento humanista y que están ayudando, entregan sillas de ruedas, aparatos auditivos, recorren las calles para ver la problemática. La realidad es que son magistrados que valen la pena”, señaló.

Para el legislador, hoy México tiene un nuevo modelo judicial que busca agilizar la resolución de los casos mediante audiencias más rápidas y procedimientos que permitan concluir los juicios en plazos más cortos.