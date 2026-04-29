Tras acusaciones a Rocha Moya... Cancillería recibe solicitudes de detención provisional con fines de extradición y las turnará a la FGR

SRE recibe solicitudes de detención provisional con fines de extradición y las turnará a la FGR

Sin decir nombres, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ha recibido diversas solicitudes de detención provisional con fines de extradición, las cuales serán turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis y seguimiento correspondiente.

El Gobierno de Estados Unidos acusó formalmente este miércoles 29 de abril a Ruben Rocha, gobernador de Sinaloa, de narcotráfico y posesión de armas, al igual que otros 9 funcionarios, incluido el senador morenista Enrique Insunza.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, estas solicitudes forman parte de los procedimientos legales internacionales que se llevan a cabo cuando una persona es requerida por la justicia de otro país. En estos casos, la SRE actúa como enlace diplomático entre gobiernos, mientras que la FGR se encarga de revisar los aspectos jurídicos del caso.

¿Qué pasará con Ruben Moya? ¿Será detenido?

La Cancillería explicó que, en los documentos recibidos, lo cual es común en este tipo de solicitudes preliminares, se pide detención provisional, en este caso, de Rocha Moya y los otros 9 funcionarios mexicanos.

Esto se debe a que la detención provisional es solo el primer paso dentro del proceso de extradición, cuyo objetivo principal es asegurar la localización y posible captura de la persona requerida mientras se formaliza la petición completa.

Posteriormente, el país solicitante deberá presentar la solicitud formal de extradición, acompañada de las pruebas que sustenten los cargos. En esta etapa, las autoridades mexicanas analizarán si se cumplen los requisitos legales establecidos en los tratados internacionales y en la legislación nacional.

La SRE destacó que este procedimiento no implica automáticamente la detención de las personas involucradas, ya que corresponde a las autoridades judiciales determinar si procede o no la orden de captura. Además, se debe garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

Se señala que la detención provisional con fines de extradición es una medida cautelar que permite avanzar en la cooperación internacional en materia de justicia. Este mecanismo es utilizado con frecuencia entre países que mantienen tratados de extradición, como en el caso de México y Estados Unidos.

El proceso puede ser largo y complejo, ya que incluye varias etapas legales tanto en el país que solicita la extradición como en el país requerido. Por ejemplo, una vez que se emite la solicitud, un juez debe evaluar si existe causa probable para proceder con la detención, sin que esto implique determinar la culpabilidad de la persona.

Además, la persona requerida puede presentar recursos legales para evitar su extradición, lo que puede alargar el proceso durante meses o incluso años. En algunos casos, la decisión final recae en autoridades del Poder Ejecutivo, dependiendo del país involucrado.

La SRE reiteró su compromiso con la cooperación internacional y el cumplimiento de los acuerdos en materia de justicia, subrayando que continuará trabajando en coordinación con la FGR para atender este tipo de solicitudes conforme a la ley.