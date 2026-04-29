Embajador de EU pide fortalecimiento de transparencia tras acusación de narcotráfico a Rocha Moya

Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó en sus redes sociales que la Embajada estadounidense “toma nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de EU para el Distrito Sur de Nueva York” en contra de del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y y otros funcionarios mexicanos.

“Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México. Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho, agregó Johnson.

Asimismo, aseguró que esto es lo que los ciudadanos de ambas fronteras quiere, y “es lo que merecen”.

“Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos”, enfatizó.

Igualmente, reiteró su compromiso con una relación de confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho. “Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legar deberá seguir su curo, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, finalizó el escrito.