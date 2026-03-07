Sheinbaum inaugura 2 bachilleratos en el Edomex, en Ixtapaluca y Chimalhuacán

En el Estado de México la meta es crear 10 mil nuevos espacios para preparatoria con la construcción de 22 nuevos bachilleratos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró dos planteles del Bachillerato Nacional, uno en Ixtapaluca y otro en Chimalhuacán, con capacidad para albergar a más de mil estudiantes (cada uno) que recibirán educación de calidad y con valores humanistas, como la honestidad, el amor a la familia y el amor a la patria.

En el Estado de México, la meta es crear 10 mil nuevos espacios para preparatoria con la construcción de 22 nuevos bachilleratos.

La mandataria federal señaló que, “nuestra obligación como gobierno, es educación, educación y más educación”. Y detalló que debe de ser educación de calidad, con valores, humanista, donde se aprenda lo mejor.

“Que también se aprendan valores: la honestidad como valor, el amor por la familia como valor, el amor por los demás como valor y el amor por México, el amor por nuestra patria como un gran valor que debe enseñarse en todas las escuelas. Eso es lo que estamos construyendo ahora”, aseguró.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que para cada plantel se invirtieron 50 millones de pesos (mdp) para su construcción y más 17 mdp en equipamiento.

Cada plantel cuenta con 12 aulas, laboratorios, cancha multifuncional, plaza cívica, entre otros y tendrá capacidad de albergar 540 alumnos por turno.

“Cuando tenemos el privilegio de construir, pensamos en garantizar el derecho a la educación, el rechazo no es opción”, comentó el funcionario mientras se proyectaba una imagen de Punch y su peluche, el mono que se viralizó en redes tras el rechazo de su madre.

Durante los mensajes que ofreció la presidenta, recordó que los indicadores mundiales reflejan que a mayor educación hay menos violencia, hay más desarrollo, más riqueza generada en el país y en algunos casos se reduce la posibilidad de corrupción.

Destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación consideran a la educación como un derecho y no como un privilegio.

“Por ello se inició con la construcción de más preparatorias que queden cerca de la casa, la ampliación y reconversión de las ya existentes para garantizar que todas y todos los alumnos que salen de secundaria tengan acceso a la Educación Media Superior”, dijo.

Alumnos tendrán dos certificados

Sheinbaum también puntualizó que las y los alumnos del Bachillerato Nacional saldrán de la preparatoria con dos certificados: uno por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el otro expedido por una universidad o tecnológico público que respalde los conocimientos adquiridos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló que en los planteles se ofrecerán las carreras de Enfermería —por petición de la comunidad— así como Ciberseguridad, Urbanismo y Desarrollo Sostenible.

Dio a conocer que en el Estado de México suman un millón 600 mil estudiantes que reciben alguna de las becas del Gobierno de México y este año se sumarán un millón 100 mil más niños y niñas de primaria que recibirán la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares.

Agregó que en esta entidad se van a construir 19 nuevos bachilleratos “Margarita Maza”, tres bachilleratos tecnológicos, que sumado a las reconversiones y ampliaciones de escuelas, generarán 10 mil nuevos lugares para preparatoria.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, agradeció a la presidenta por los planteles, que se suman a las acciones realizadas por el Gobierno de México como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

“Estamos muy agradecidos con usted, su presencia confirma su compromiso con la justicia social y el bienestar de las comunidades que durante mucho tiempo habían sido abandonadas”, comentó la gobernadora de la entidad.