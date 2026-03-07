SRE informa la evacuación de 629 mexicanos de Medio Oriente; no se reportan connacionales heridos

Juan Ramón de la Fuente (Daniel Augusto)

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) informó este sábado que hasta el momento 629 mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente, esto en medio del creciente conflicto tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Hasta el momento han sido evacuadas 629 personas mexicanas desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto” indicó la dependencia en una publicación en su cuenta de X.

Asimismo, destacó que a partir de las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, “lo que ha permitido la reanudación de un mayor número de vuelos comerciales; algunos aeropuertos operan de forma intermitente por lo que se recomienda consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes, para aquellos que cuenten con alguna reservación”, agregó.

Al respecto de las condiciones en Irán, la SRE expuso que la embajada estará operando a partir del lunes desde Azerbaiyán, con el apoyo de la representación en Bakú. “El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas”, manifestó el escrito.

Asimismo, apuntó que no se han reportado connacionales heridos o que hayan sufrido daño a su integridad física, así como reitera la recomendación de no viajar a la región.

