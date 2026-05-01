Salchichas bajo la lupa: Profeco detecta exceso de nitritos y etiquetas engañosas en varias marcas

Profeco La procuraduría del Consumidor detecta exceso de nitritos y etiquetas engañosas en varias marcas de salchichas (Imagen de apoyo)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 37 tipos de salchichas que se venden en México y encontró que, aunque todas cumplen con calidad sanitaria y contenido neto, algunas marcas presentan exceso de nitritos y datos nutrimentales que no coinciden con lo que declaran, lo que pone en alerta a los consumidores.

El estudio, realizado por el Laboratorio de la Profeco, revisó salchichas tipo Viena, de pavo, Frankfurt, para hot dog y desayuno. Las pruebas incluyeron etiquetado, aporte nutrimental, niveles de sodio, nitritos y contenido energético.

Entre los resultados, tres productos superaron el límite permitido de nitritos —establecido en 156 mg/kg—, un aditivo que ayuda a conservar el color rosado del embutido:

Bafar, salchicha Viena: 161.5 mg/kg

Parma Sabori, salchicha con pavo: 207.0 mg/kg

Bafar, salchicha Frankfurt: 160.3 mg/kg

Además, seis productos no cumplen con lo que prometen en su etiqueta, ya que declaran más proteína o grasa de la que realmente contienen. Entre ellos están presentaciones de Bafar, Capistrano, Bernia y Obertal.

También se detectó que marcas como Zwan Premium con pavo y Kir destacan este ingrediente en su empaque, aunque en realidad contienen apenas 4% de pavo.

Qué contienen realmente las salchichas

Aunque la norma mexicana establece que deben elaborarse con al menos 60% de carne de res o cerdo, el mercado ha cambiado y hoy predominan versiones de pollo y pavo.

En general, las salchichas están hechas de carne emulsificada, agua —que representa cerca del 70% del producto—, además de fosfatos, almidones, fécula y nitritos.

Este embutido, con origen en la antigua Mesopotamia hace más de 4 mil años, se ha convertido en uno de los alimentos más consumidos en México por su bajo costo y facilidad de preparación.

Los hallazgos no implican que las salchichas sean inseguras, pero sí evidencian la importancia de revisar lo que se compra. La diferencia entre lo que dice la etiqueta y lo que realmente contiene puede afectar decisiones de consumo, sobre todo en personas que buscan cuidar su alimentación.

Además, el exceso de nitritos y el alto contenido de sodio hacen que su consumo deba ser moderado, especialmente en personas con hipertensión.

Recomendaciones antes de comprarlas

Profeco sugiere tomar en cuenta algunos puntos básicos al momento de comprar este producto:

Revisar fecha de caducidad e ingredientes

Verificar que el etiquetado sea claro

Elegir el tipo de salchicha según su composición

Colocarlas al final del carrito para no romper la cadena de frío

Refrigerarlas lo antes posible

El llamado es claro: más allá de ser un alimento cotidiano, las salchichas requieren una compra informada. Leer la etiqueta puede hacer la diferencia entre lo que parece y lo que realmente se está consumiendo.