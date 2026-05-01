Miles marchan en CDMX por el Día del Trabajo; maestros encabezan protestas

Marcha del Día del trabajo

Miles de trabajadores salieron a las calles este 1 de mayo en la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, en una jornada marcada por exigencias laborales, que fueron principalmente encabezadas por el magisterio.

Desde temprana hora, contingentes se concentraron en puntos como el Ángel de la Independencia y avanzaron hacia el Zócalo, mientras que otras organizaciones se reunieron en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes.

Entre los grupos participantes destacaron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE, quienes demandaron mejoras salariales y cambios estructurales en el sistema laboral.

Exigencias

Los docentes, principales protagonistas de la movilización, exigieron un aumento salarial del 100% y la eliminación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al considerar que afecta sus condiciones de retiro.

También denunciaron lo que calificaron como “represión administrativa” en distintas entidades del país y solicitaron diálogo directo con autoridades federales, incluyendo al secretario de Educación Pública, Mario Delgado y la titular de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.

Movilización en aumento

La CNTE advirtió que las protestas continuarán en las próximas semanas, además de anunciar una nueva movilización nacional para el 15 de mayo, Día del Maestro, y no descartó una huelga en fechas posteriores.

Las marchas de este viernes reflejan el descontento de diversos sectores laborales que, en el marco de esta conmemoración, volvieron a las calles para exigir mejores condiciones de trabajo. (Con información de EFE)