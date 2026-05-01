Gobierno convoca a gasolineros a taller por nuevas comisiones en pagos electrónicos

Taller para gasolineros La sesión será en línea el 2 de mayo y busca explicar los cambios tras la nueva disposición que reduce costos en ventas con tarjeta en combustibles (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

El Gobierno de México lanzó una convocatoria dirigida a permisionarios de expendio de gasolinas y diésel para participar en un taller informativo sobre una reciente disposición que reduce las comisiones en ventas realizadas con medios electrónicos.

La medida forma parte de la “Resolución que adiciona la Décima Bis a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Redes de Medios de Disposición”, publicada el pasado 27 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación y que ya se encuentra en vigor.

El taller se llevará a cabo el sábado 2 de mayo en modalidad remota. El horario será informado a quienes se registren previamente en la plataforma habilitada por las autoridades.

Cambios con la nueva disposición

La medida consiste en la incorporación de la llamada “Décima Bis” a las disposiciones generales que regulan los medios de pago, lo que impacta directamente en las comisiones que se cobran cuando los usuarios pagan combustibles con tarjeta u otros medios electrónicos.

El objetivo es reducir estos costos en las operaciones, lo que podría tener efectos tanto para los empresarios del sector como para los consumidores.

Requisitos para participar

Para participar, se requiere contar con conexión estable a internet, ya que toda la sesión se desarrollará en línea.

Las autoridades informaron que solo se permitirá un acceso por empresa o persona física, por lo que el registro debe hacerse con el RFC vinculado al permiso vigente.

Este punto busca ordenar la participación y garantizar que la información llegue directamente a los responsables de cada estación de servicio.

Con la convocatoria, el Gobierno federal reiteró su intención de mantener comunicación constante con el sector gasolinero, en un contexto de ajustes regulatorios que buscan modificar condiciones en los métodos de pago dentro del mercado energético.