Sheinbaum acuerda la celebración de la VIII Cumbre Unión Europea–México con el presidente del Consejo Europeo

Mediante una llamada telefónica, la Presidenta Claudia Sheinbaum acordó con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la celebración de la VIII Cumbre Unión Europea–México el próximo 22 de mayo de 2026 en la Ciudad de México.

Este evento será decisivo en la relación bilateral y permitirá consolidar una nueva etapa de la asociación estratégica entre México y la Unión Europea. Por ello, la Unión Europea estará representada por el presidente del Consejo Europeo y por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes desarrollarán una agenda de trabajo en México a partir del 21 de mayo.

Como parte de la Cumbre se tiene prevista la firma del “Acuerdo de Asociación Estratégica en materia Política, Económica y de Cooperación entre México y la Unión Europea” (Acuerdo Global Modernizado) y del Acuerdo Comercial Interino, una vez concluidos los procedimientos internos correspondientes en la Unión Europea.

El acuerdo Global Modernizado, actualizará y profundizará el marco vigente de la relación política, de cooperación y económica, fortalecerá la relación en todos sus ámbitos y sentará las bases para una colaboración más profunda en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible de ambas partes.