Banco del Bienestar depositará $6,400 pesos este lunes 9 de marzo: quiénes reciben el pago y cuál es el calendario de la Pensión Bienestar

La maquinaria de los Programas para el Bienestar vuelve a ponerse en marcha y millones de beneficiarios en México están atentos al sonido más esperado del mes: el depósito en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Durante marzo de 2026 se realiza la dispersión del pago correspondiente al bimestre marzo-abril, que incluye la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los apoyos sociales más importantes del país. En este periodo, los beneficiarios reciben 6,400 pesos, monto que forma parte del incremento aplicado al programa durante este año.

El pago se realiza de forma escalonada y depende de un detalle clave: la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

¿Quiénes reciben el depósito de 6,400 pesos del Banco del Bienestar?

El depósito de 6,400 pesos corresponde a las personas inscritas en la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 años o más, uno de los programas prioritarios del gobierno federal.

Este apoyo se entrega cada dos meses y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a oficinas o realizar trámites adicionales para recibir el dinero.

Además del programa para adultos mayores, durante el mismo operativo también se dispersan recursos para otros apoyos sociales federales, como:

Pensión para Personas con Discapacidad

Mujeres Bienestar

Apoyo para Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

Sin embargo, el monto de 6,400 pesos corresponde específicamente al apoyo para adultos mayores.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026

El calendario de dispersión se organiza por orden alfabético según el apellido paterno de cada beneficiario. De esta manera, el gobierno evita aglomeraciones en cajeros y sucursales del Banco del Bienestar.

Estas son algunas de las fechas del calendario de pagos de marzo:

A: lunes 2 de marzo

lunes 2 de marzo B: martes 3 de marzo

martes 3 de marzo C: miércoles 4 y jueves 5 de marzo

miércoles 4 y jueves 5 de marzo D, E, F: viernes 6 de marzo

viernes 6 de marzo G: lunes 9 y martes 10 de marzo

lunes 9 y martes 10 de marzo H, I, J, K: miércoles 11 de marzo

miércoles 11 de marzo L: jueves 12 de marzo

jueves 12 de marzo M: viernes 13 y martes 17 de marzo

viernes 13 y martes 17 de marzo N, Ñ, O: miércoles 18 de marzo

miércoles 18 de marzo P, Q: jueves 19 de marzo

jueves 19 de marzo R: viernes 20 y lunes 23 de marzo

viernes 20 y lunes 23 de marzo S: martes 24 de marzo

martes 24 de marzo T, U, V: miércoles 25 de marzo

miércoles 25 de marzo W, X, Y, Z: jueves 26 de marzo

Por ejemplo, quienes tengan apellido que comienza con G continúan recibiendo su depósito el lunes 9 o martes 10 de marzo, dependiendo del turno asignado.

¿Cómo recibir el dinero de la Pensión Bienestar?

Los recursos del programa se depositan automáticamente en la tarjeta bancaria del beneficiario, por lo que el dinero queda disponible desde el día indicado en el calendario.

Las autoridades recomiendan no retirar el dinero el mismo día del depósito si no es necesario, ya que el recurso permanece seguro en la cuenta y así se evita la saturación en cajeros automáticos o sucursales bancarias.

El dinero puede utilizarse para:

Retirar efectivo en cajeros del Banco del Bienestar

Pagar en establecimientos con terminal bancaria

Guardarlo en la cuenta para utilizarlo después

El aumento de la Pensión Bienestar en 2026

Uno de los cambios más importantes de este año fue el incremento en el monto del apoyo.

Para 2026, la Pensión Bienestar para adultos mayores pasó de 6,200 a 6,400 pesos bimestrales, lo que representa un aumento en el ingreso que reciben millones de personas en todo el país.

En total, los beneficiarios pueden recibir 38,400 pesos al año a través de este programa social, diseñado para mejorar la calidad de vida de la población mayor y fortalecer su seguridad económica.

Qué hacer si no recibes tu pago del Banco del Bienestar

Si el depósito no aparece en la fecha marcada en el calendario, las autoridades recomiendan:

Revisar que la fecha correspondiente a la letra del apellido haya llegado. Consultar el saldo en cajeros o la app bancaria. Acudir a un módulo de atención del Bienestar en caso de persistir el problema.

En la mayoría de los casos, el pago se refleja el mismo día o en las horas posteriores a la dispersión bancaria.