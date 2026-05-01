El Gobierno Federal anuncia la publicación de acuerdos para asegurar más y mejores derechos laborales

Acuerdos derechos laborales FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSURO.COM (Presidencia)

En el marco del Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer durante su conferencia de prensa matutina, que el día de hoy se van a publicar unos acuerdos que tienen el objetivo de asegurar más y mejores derechos laborales. En dicho convenio, se encuentra el acuerdo constitucional con el que se busca avanzar hacia que la jornada laboral en México sea de 40 horas a la semana.

En ese sentido, el secretario del Trabajo y Previsión Socia, Marath Baruch Bolaños López, expuso los avances en relación a los compromisos que la mandataria formuló el primero de octubre del 2024, cuyo objetivo es la consolidación de una Republica con trabajo y salario justo.

“Primero se realizó la reforma para dotar de seguridad social a las y los trabajadores de plataformas digitales”, explicó Bolaños López. Dicha reforma le ha otorgado derechos a más de uno punto tres millones de personas conductoras o repartidoras, quienes ahora cuentan con protección en caso de accidentes durante su jornada laboral.

En cuanto al acuerdo número 60, es decir el que busca la instalación paulatina de la semana laboral de 40 horas, el secretario del trabajo, dio a conocer que a partir del día de hoy va a comenzar la implementación para preparar la primera reducción que va a ser de dos horas.

Por su parte, para los trabajadores del campo, se ha impulsado el certificado laboral para la agroexportación, mismo que recientemente fue aprobado por el poder legislativo y que permitirá comenzar a subsidiar la deuda con las y los jornaleros agrícolas.

“El certificado será un mecanismo que ayuda a garantizar que quienes emplean a las y los trabajadores del campo cumplan con la ley, otorgando seguridad social, salarios justos y condiciones laborales dignas. El objetivo es claro, quienes exporten tienen que avalar que su producto fue cosechado bajo estándares de cumplimiento social”.

Por otro lado, si bien Marath Baruch Bolaños López reconoció que se han dado avances importantes en la recuperación de los derechos laborales, igualmente comentó que aún hay mucho trabajo por hacer.

Entre las acciones que se están llevando a cabo también se encuentra el Programa de Vivienda para el Bienestar que contempla que se construyan 1.8 millones de viviendas para quienes reciben de uno a dos salarios mínimos. En segundo lugar está el Sistema Universal de Salud para que cualquier persona pueda atenderse en el hospital que lo requiera sin importar su condición de derechohabiencia. Y por último, la construcción de un andamiaje solido hacia la igualdad sustantiva que abra más y mejores oportunidades de desarrollo para las mujeres.