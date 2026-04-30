Descuentos INAPAM en mayo: Los mejores descuentos INAPAM en mayo para adultos mayores (Imagen generada con IA)

Durante mayo de 2026, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite acceder a descuentos en diversos comercios y servicios en la Ciudad de México y otras entidades del país. Estas promociones coinciden con una de las temporadas de mayor gasto: el Día de las Madres.

El beneficio representa una oportunidad para reducir costos en compras habituales y en la adquisición de regalos. Desde ropa y perfumes hasta servicios de salud y transporte, los descuentos están disponibles en múltiples establecimientos, tanto grandes cadenas como negocios locales.





Tiendas y cadenas que aplican descuentos con INAPAM en mayo de 2026

Durante mayo de 2026, diversas cadenas y comercios participan en el programa de descuentos del INAPAM, ofreciendo beneficios directos a personas adultas mayores que presenten su credencial vigente. Entre las opciones destacadas se encuentran Fraiche, con hasta 20% de descuento en fragancias; Suburbia, con una rebaja del 5% en ropa; y Onena, que alcanza hasta 25% en prendas seleccionadas.

Además de estas tiendas, el directorio oficial del INAPAM incluye una amplia variedad de negocios locales como boutiques, zapaterías, florerías y establecimientos de cuidado personal. Esta diversidad permite a los beneficiarios acceder a opciones que se ajustan a sus necesidades y presupuesto, tanto para compras cotidianas como para regalos en la temporada del Día de las Madres.

Descuentos en salud, transporte y alimentación

Los beneficios del INAPAM no se limitan a tiendas como Fraiche, Suburbia u Onena. Durante mayo, también se aplican rebajas en farmacias, laboratorios clínicos y supermercados, donde los descuentos pueden alcanzar hasta el 50% en productos o servicios seleccionados.

En el sector transporte, algunas aerolíneas y líneas de autobuses ofrecen tarifas preferenciales para quienes cuentan con la credencial INAPAM, facilitando los traslados durante fechas especiales y ampliando las opciones de ahorro más allá de comercios y compras cotidianas.

Requisitos y recomendaciones para aprovechar los beneficios

Para acceder a los descuentos es indispensable presentar la credencial INAPAM vigente al momento de la compra. Sin este documento, los establecimientos no aplican las promociones.

También se recomienda verificar en cada sucursal si las rebajas aplican en todos los productos, ya que pueden existir restricciones por tipo de artículo o ubicación.

Las promociones pueden no ser acumulables con otras ofertas, por lo que es importante consultar las condiciones antes de realizar el pago.