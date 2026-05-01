Registro de menores de edad huérfanos por feminicidio, fundamental para una atención oportuna: Yasmín Esquivel

Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio

La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, reconoció, durante su participación en la reunión de instalación del grupo de trabajo para la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio, que la atención de infancias y adolescencias que enfrentan dicha problemática es una decisión clave.

“Atender la orfandad derivada del feminicidio hace un imperativo contar con un marco jurídico integral, capaz de articular, de manera coherente, las obligaciones del Estado en materia de atención a víctimas, protección de la niñez, prevención y erradicación de la violencia, asistencia social y actuación procesal penal”, aseguró Yasmín Esquivel Mossa.

Asimismo, explicó que más allá de que únicamente sea un padrón, este registro tiene mayores implicaciones: “hablamos de la realidad a la que se enfrentan niñas, niños y adolescentes quienes, tras el feminicidio de sus madres, quedan en situación de orfandad y enfrentan una ruptura que afecta tanto su dignidad como su estabilidad emocional, y las perspectivas de una vida que garantice sus derechos y los satisfactores que requieren para un desarrollo integral”.

Ante esto, el registro nacional de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, es también un instrumento con el que se vuelve posible que se identifique inmediatamente a las víctimas indirectas, además de poder asegurar su incorporación oportuna a los mecanismos de protección y reparación previstos en la ley. Igualmente facilita la coordinación de la actuación de todas las instituciones que se tengan que involucrar.

Por último, la ministra de la SCJN se solidarizó con quienes hacen posible este esfuerzo y reiteró que en ella tienen una aliada, siempre a favor de las mujeres víctimas de violencia y las víctimas indirectas.

Esta actividad, que fue convocada por la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, contó de igual manera con la presencia de Fabiola María Salas Ambriz, procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias; Maribel Borjorges Beltrán, fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; así como Javier Valseca, director de Tecnologías de la Información del SNDIF.