Claudia Sheinbaum explica su visita a Palenque, Chiapas y niega reunión con AMLO

Claudia Sheinbaum La presidenta viajó a Chiapas tras la conferencia matutina de este viernes 1 de mayo.

Para iniciar el mes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que estará en una gira de visita a Palenque Chiapas, situación que generó cuestionamientos por el contexto actual tras las acusaciones del gobierno de Estados Unidos a múltiples funcionarios y ex funcionarios nacionales, incluido el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, señalado de conspiración y vínculos con el crimen organizado. Ahora, la titular del Poder Ejecutivo estará realizando una gira en Palenque, Chiapas, donde vive actualmente el expresidente Andrés Manuel López Obrador

Gira de Claudia Sheinbaum en Palenque, Chiapas

Tras el anuncio de que la presidenta estará en Palenque, fue cuestionada sobre si aprovechará para reunirse con el ex presidente AMLO, quien se retiró de la vida pública, salvo por contadas apariciones y mensajes en redes sociales desde que terminó su mandato.

Al salir de la conferencia matutina de este viernes 1 de mayo, la mandataria nacional respondió sobre si habrá una reunión con su predecesor, situación que negó. “Voy a visitar la unión de los tres trenes del Interoceanico y del Tren Maya.”

Por otra parte, el itinerario oficial señala tres diferentes actividades que incluyen

Inauguración de Parque Ecoturístico “La Ceiba”

Anuncio de Beca para Estudiantes de Licenciatura

Inauguración del Puente Nichtupté en Cancún para el sábado 2 de mayo

¿Claudia Sheinbaum se ha reunido con AMLO desde que inició el sexenio?

Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador sí se reunieron en varias ocasiones durante el periodo de transición de gobierno entre junio y septiembre de 2024, incluyendo encuentros en Palacio Nacional y giras conjuntas por distintos estados del país.

Sin embargo, desde que Sheinbaum asumió formalmente la Presidencia de México el 1 de octubre de 2024, no hay registro público confirmado de una reunión privada o política entre ambos más allá de la ceremonia oficial de toma de protesta, donde coincidieron en el Congreso de la Unión.

De hecho, López Obrador se retiró de la vida pública tras concluir su mandato y ha mantenido un perfil muy bajo desde entonces. Sheinbaum ha mencionado en distintas ocasiones que mantiene respeto y comunicación indirecta con él, pero no ha informado públicamente sobre encuentros posteriores a su llegada a la Presidencia.