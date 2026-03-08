Ni un voto a reforma electoral; sin solución a crimen organizado y sobrerrepresentación: PAN

El dirigente nacional del PAN. Jorge Romero recalca que no apoyarán la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum

La dirigencia nacional del PAN insistió en que no dará ni un voto a la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum pues no plantea una solución real al más grave problema que tiene México en las elecciones: la intervención del crimen organizado.

“Saben que existe pero no quieren tocar sus alianzas con estructuras criminales. No puede haber reforma electoral ignorando la participación de la narcopolítica en las elecciones”, afirmó el presidente nacional del PAN, Jorge Romero

Pero tampoco propone resolver la sobrerrepresentación, pues acusó que hoy el oficialismo tiene más representantes en las cámaras legislativas de lo que en realidad le dio la gente con su voto.

Se debe garantizar que el número de representantes de cada partido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados sea el que verdaderamente les dé la ciudadanía con su voto, no como sucede hoy, donde los partidos del oficialismo cuentan con una mayor cantidad de legisladores con respecto a los que en realidad fueron votados, recalcó

Asimismo advierte riesgos de censura en la regulación sobre inteligencia artificial y cualquier contenido digital —incluyendo memes, parodias o crítica política— sean objeto de sanción o eliminación preventiva.

“Esto podría provocar que plataformas digitales retiren contenidos legítimos del debate público para evitar responsabilidades legales, generando efectos de censura en campañas electorales”, alertó

El PAN aseveró que combatir la desinformación es válido, pero no se puede permitir que bajo ese pretexto se abra la puerta a controlar o censurar el debate político.

En un comunicado, el blanquiazul advirtió que no puede hablarse de una verdadera reforma electoral mientras el oficialismo se niegue a discutir el problema más grave que enfrenta hoy la democracia mexicana: la participación del crimen organizado en las elecciones, las campañas y las candidaturas.

Recordó que desde hace semanas l lanzó un reto claro al gobierno y a Morena: incluir en la reforma electoral sanciones reales contra la narcopolítica, como la nulidad automática de elecciones con intervención criminal y la pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados al crimen organizado, y esto no sucedió.

En ese sentido, el PAN reiteró que la discusión debe incluir temas fundamentales que hoy están ausentes en la iniciativa presentada por el Ejecutivo, como: el combate al financiamiento ilícito en campañas, la postulación de candidatos vinculados al crimen organizado.

La violencia política y asesinatos de candidatos, así como la operación político-electoral del crimen organizado durante las elecciones.

“El crimen no puede decidir quién gobierna en México”, recalcó