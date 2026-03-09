887 mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente

Destrucción de un edificio en el suburbio sur de Beirut

La Secretaría de Relaciones Internacionales informó que 887 personas mexicanas han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.

Cada país se encuentra determinando la reapertura de sus espacios aéreos, por lo que se ha retomado la reanudación gradual de un mayor números de vuelos comerciales.

La Cancillería dio a conocer que, debido a las condiciones que prevalecen en Irán, la embajada estará operando desde Azerbaiyán, con el apoyo de la representación en Bakú.

El resto de las embajadas en Medio Oriente siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas.

Hasta ahora no se tiene reporte de connacionales que hayan sufrido daños en su integridad física; se mantiene la recomendación de no viajar a la región.