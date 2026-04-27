Arranca el AICM instalación de 30 nuevas bandas equipaje

Con el fin de hacer eficiente la entrega de equipaje, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) inició la instalación de 30 nuevas bandas de entrega de valijas en ambas terminales.

A través de un comunicado emitido por Grupo Aeropuertuario Marina, se informó que además se cuentan con cronómetros para indicar el tiempo estimado por la aerolínea para la entrega de las maletas.

Este anuncio aliviará la disminución de una de las principales quejas de los usuarios del aeropuerto Benito Juárez Ciudad de México.

“La remodelación del AICM es integral, funcional y tecnológica”, destacó.

Aunado a esto, la Semar también supervisa 75 obras para mejorar la infraestructura de la terminal aérea.

Se realizan 22 obras en instalaciones aeroportuarias, 19 en edificios terminales, 11 obras en el lado aire y 13 en el lado tierra.

Detalló que se incluye contrataciones para adquirir nuevos y modernos equipos electromecánicos, de seguridad y sistemas, para mejorar la experiencia del usuario, sus condiciones de servicio y de seguridad, como las siguientes:

En el tema tecnológico, se inició la instalación de 40 nuevos equipos para validación de documentos para el ingreso de pasajeros de una manera más ágil, cómoda y segura.

“Estos equipos digitalizados funcionan al presentar el pase de abordar y una identificación del pasajero, para permitirle el ingreso a los puntos de inspección”, de acuerdo con el comunicado.

Estos equipos no almacenan, aseguró, datos de las personas, y sólo validan la identidad de cada pasajero.

Además, se colocan E-gates o puertas automatizadas

“Se instalaron 40 puertas automatizadas para el ingreso migratorio al país, 20 equipos en cada terminal. Con ello, se acelerará el procedimiento de ingreso a territorio nacional de aquellas personas procedentes del extranjero”.

El AICM también coloca equipos de inspección. Se trata de 20 nuevos equipos para la inspección del equipaje de mano, con mejor tecnología y capacidad para descartar la presencia de artículos u objetos restringidos o no permitidos.

Además de que la inspección lleva menos tiempo y con mayor eficacia, para seguridad de todas las personas.

Bandas de equipaje

La Semar también informó que se inició la instalación de 30 nuevas bandas en las dos terminales, en reemplazo de las existentes. Con estos equipos la entrega de equipaje contribuirá a hacer más eficiente la entrega de maletas, además de que se cuentan con cronómetros para indicar el tiempo estimado por la aerolínea para la entrega de las maletas.

Pantallas y nueva señalización

Para contribuir con una pronta identificación de la información de cada vuelo dentro de las salas de espera y pasillos, se instalaron nuevas pantallas para consultar las puertas de abordaje y estatus de cada vuelo. Además de señales digitales sobre los servicios dentro de la terminal aérea.

Circuito de videovigilancia

Se inició la instalación y sustitución de más 3 mil 600 cámaras de vigilancia con tecnología de vanguardia, para aumentar la precisión y seguridad de las personas y las instalaciones. Estos sistemas contribuyen a una pronta identificación de situaciones que puedan representar algún incidente dentro de la terminal aérea y estar en condiciones de brindar algún apoyo requerido con mayor prontitud.

“El objetivo es brindar instalaciones confortables, eficientes, modernas y seguras, que mejoren la experiencia del pasajero y den una identidad a la terminal área más importante del país”, destacó.