Presenta Godoy en Senado Plan Estratégico de Procuración de Justicia; “cambios no serán de la noche a la mañana”, admite

La titular de la FGR, Ernestina Godoy en la comparecencia ante comisiones del Senado

Entre cuestionamientos de la oposición por la falta de plazos para cumplimiento de las metas y sobre todo de presupuesto, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó ante senadores de la Comisión de Justicia su Plan Estratégico de Procuración de Justicia, donde reconoció que los cambios en esta materia “no serán de la noche a la mañana” por temas presupuestales pero garantizó que si se avanzará sobre todo en temas sensibles para la sociedad.

Godoy reconoció que el otro gran reto que enfrenta este Plan—además del presupuestal—es la cifra negra de delitos que no se denuncian que asciende al 90 e incluso 95 % en determinados delitos por la desconfianza y maltratos a la que son sometidos las víctimas en las fiscalías de todo el país.

“Es un tena que nos preocupa a toda la FGR, esa cifra negra es muy alta en determinados delitos del 90 ó 95 % por la desconfianza que hay en el imaginario social, por los maltratos y los tiempos que hacen esperar a las víctimas”, aseveró

En una sesión donde los priistas abandonaron el salón de trabajos, Godoy fue cuestionada por la oposición en la falta de metas, plazos y fechas para cumplir con los ambiciosos objetivos de este Plan Estratégico de Procuración de Justicia pero también sobre la impunidad que prevalece en los delitos de feminicidios en México e incluso le demandaron ejercer la atracción en ese tipo de ilícitos para garantizar castigo a los responsables.

“Que la FGR ya no permanezca como espectadora y atraiga los casos de feminicidios. De hecho solicitamos que atraiga los casos de Carolina Flores (ex Miss Teen Universe Baja California 2017) que fue presuntamente ultimada por su suegra Erika María Herrera) así como de Edith Guadalupe, ocurrido en un edificio de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Estos casos no deben quedar impunes”, soltó la senadora de MC, Alejandra Barrales.

Durante poco más de una hora, Godoy contrastó el nuevo modelo con prácticas del pasado y recalcó que la institución a su cargo actuará sin distinción de “colores partidistas” a la hora de perseguir los delitos.

“Durante años, los gobiernos neoliberales utilizaron la procuración de justicia con fines políticos, criminalizando la protesta social y a los opositores”, acusó

En este contexto de la controversia con el gobierno de Chihuahua, por la participación de agentes de la CIA en labores operativas, uno de los puntos centrales de su exposición fue la relación entre la Fiscalía y los distintos niveles de gobierno, donde subrayó que la colaboración institucional no estará condicionada por filiación política.

“Reitero mi plena convicción de colaborar con los tres órganos(SIC) de gobierno, sin importar los colores partidistas ni interés político alguno. La autonomía se fortalece con coordinación, con autonomía, pero sobre todo con visión de Estado”, sostuvo.

DELITOS DE ALTO IMPACTO

La fiscal destacó la coordinación con el Gabinete de Seguridad y con instituciones como la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, así como con fiscalías estatales, para enfrentar delitos de alto impacto como el combate a estructuras criminales y flujos financieros ilícitos.

Asimismo la investigación integral de delitos, más allá de casos aislados, el fortalecimiento de la presencia territorial de la FGR en las 32 entidades.

Puso énfasis central en el combate a los feminicidios y la violencia de género, al advertir que estos delitos serán atendidos con perspectiva obligatoria y como una de las prioridades más sensibles del Estado.

El plan también coloca como ejes prioritarios la atención a sectores vulnerables, particularmente: Violencia de género y feminicidio, con perspectiva obligatoria en las investigaciones.

* Desaparición de personas, considerada una “deuda histórica” del Estado.

* Extorsión, que escalará a prioridad máxima en casos de alta vulnerabilidad.

Godoy subrayó que el modelo busca colocar a las víctimas en el centro, no solo para sancionar delitos, sino para garantizar reparación del daño, verdad y no repetición.

Delineó un cambio de enfoque en la Fiscalía General de la República (FGR), donde las investigaciones relacionadas con feminicidio dejarán de ser tratadas de forma aislada para convertirse en parte de una estrategia integral que garantice justicia efectiva para las víctimas.

FEMINICIDIOS

Godoy subrayó que la violencia feminicida no solo representa un delito de alto impacto, sino una deuda estructural del sistema de justicia, por lo que su plan contempla fortalecer las capacidades de investigación con perspectiva de género, evitar la revictimización y asegurar que los casos se judicialicen con solidez.

“Las mujeres estarán en el centro de la política de procuración de justicia”, sostuvo, al insistir en que no se trata únicamente de sancionar, sino de garantizar verdad, reparación del daño y no repetición.

En ese contexto, la fiscal planteó que el nuevo modelo buscará corregir fallas históricas en la integración de carpetas de investigación por feminicidio, uno de los principales obstáculos para lograr sentencias condenatorias, así como homologar criterios en todo el país.

Además, el plan incluye la coordinación con fiscalías estatales y el fortalecimiento de unidades especializadas en delitos de género, en un intento por cerrar brechas en la atención a víctimas y reducir la impunidad en estos casos.