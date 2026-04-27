Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI, reafirma liderazgo nacional en atención infantil de alta especialidad

34 años del Hospital de Pediatría del IMSS A 34 años de servicio, el Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI del IMSS, reafirma liderazgo nacional en atención a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años con servicios de alta especialidad

En noviembre de 2025 el hospital recibió la Insignia “Yaotl” por su destacada labor médica en la atención de menores lesionados durante la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

A 34 años de atención a la infancia, el hospital de Pediatría, “Dr. Silvestre Frenk Freund”, Centro Médico Nacional “Siglo XXI” del IMSS, se ha consolidado como uno de los principales centros de referencia en el país para la atención de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años con padecimientos complejos.

La directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), doctora María Isabel Estrada Rodríguez, enfatizó que la UMAE Hospital de Pediatría continúa posicionándose como referente nacional en procedimientos de alta complejidad, entre los que se cuentan trasplantes de riñón e hígado de donador vivo relacionado, implante de células hematopoyéticas, cirugías cardiovasculares, tratamiento de tumores del sistema nervioso central y atención integral de cáncer infantil.

El Hospital de Pediatría, resaltó, ha marcado hitos en la medicina pediátrica, siendo su última innovación realizar la primera cirugía de prótesis mandibular de titanio en una paciente con cáncer en 2025, así como el impulso, en 2024, al programa de implantes cocleares, que ha permitido mejorar la calidad de vida de menores con hipoacusia neurosensorial profunda.

Para ello se cuenta con un importante equipo de más de 2,200 trabajadores de la salud, quienes dieron atención de alta especialidad a 21 mil menores, en el 2025, provenientes de estados como: Chiapas, Guerrero, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México, así como casos complejos referidos desde cualquier parte del país.

42 especialidades médicas y quirúrgicas

La doctora doctora Estrada Rodríguez, destacó que en dicha unidad médica se cuenta con 42 especialidades médicas y quirúrgicas, como: cardiología, neurología, oncología, genética, neonatología, endocrinología, gastroenterología, hematología, infectología, nefrología, neumología y dermatología, por mencionar algunas.

Asimismo, resaltó que en un día típico, el Hospital de Pediatría registra en promedio 432 consultas médicas, de las cuales 404 son especialidades pediátricas y 28 a urgencias, así como 2,802 estudios de laboratorio, 386 estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 15 intervenciones quirúrgicas y 14 egresos hospitalarios, muestra de su alta capacidad resolutiva en patología compleja en beneficio de la niñez mexicana.

En equipamiento de última generación, se cuenta como un tomógrafo de 256 cortes con expansión a 512, un resonador magnético de 3 Teslas y una moderna Sala de Hemodinamia para realizar procedimientos de radiología intervencionista y cateterismos cardiacos en pacientes pediátricos para tratar malformaciones congénitas, sin necesidad de cirugía cardiovascular abierta.

Para la formación de capital humano se mantiene una estrecha colaboración académica con programas de capacitación y formación médica con instituciones como el St. Jude Children’s Research Hospital, con lo que se fortalece la calidad de la atención y la formación de nuevas generaciones de especialistas.

Mención especial hizo del reconocimiento al compromiso con la atención pediátrica, al recibir en noviembre de 2025 la Insignia “Yaotl” por su destacada labor médica en la atención de menores lesionados durante la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa y un reconocimiento del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría por el desempeño de sus médicos residentes en el examen de certificación.