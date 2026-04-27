Secretaría de Economía informa acciones para fortalecer la industria y la inversión en México

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, dio a conocer nuevas acciones orientadas a fortalecer la industria nacional, impulsar la inversión y mejorar las condiciones del comercio en el país.

La dependencia federal destacó que estas medidas forman parte de una estrategia integral para consolidar el crecimiento económico, promover la competitividad y garantizar condiciones más equitativas en los mercados. Asimismo, se busca proteger a los sectores productivos frente a prácticas desleales en el comercio internacional.

Entre los puntos principales, la Secretaría de Economía subrayó la importancia de fortalecer las cadenas productivas en el país, con el objetivo de aumentar el contenido nacional en los productos y reducir la dependencia de importaciones. Esto permitiría generar más empleos y fomentar el desarrollo industrial en distintas regiones.

También se informó que se mantienen acciones de supervisión y regulación en el comercio exterior, con el fin de asegurar que las importaciones cumplan con las normas establecidas y no afecten a la industria mexicana. Estas medidas buscan evitar prácticas como el dumping o la entrada de productos en condiciones desleales.

La dependencia resaltó que el impulso a la inversión es uno de los ejes principales de su política económica. En este sentido, se están promoviendo proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo sostenible y a la innovación tecnológica, lo que permitirá mejorar la competitividad del país a nivel internacional.

Además, se indicó que el gobierno trabaja en coordinación con otras instituciones para facilitar los trámites y reducir obstáculos administrativos, con el propósito de atraer más inversión tanto nacional como extranjera. Este enfoque busca generar confianza entre los inversionistas y fortalecer el crecimiento económico.

Otro aspecto relevante es el compromiso con el desarrollo regional, ya que las acciones planteadas consideran las necesidades específicas de cada zona del país. De esta manera, se pretende reducir las desigualdades y fomentar un crecimiento más equilibrado.

La Secretaría de Economía reiteró que estas medidas se alinean con los objetivos del Gobierno federal de promover el bienestar social y el desarrollo económico incluyente. Asimismo, destacó que se continuará trabajando en políticas públicas que beneficien tanto a empresas como a trabajadores.

La dependencia hizo un llamado a los distintos sectores productivos a sumarse a estas acciones y colaborar en la construcción de una economía más sólida y competitiva, que permita a México enfrentar los retos del entorno internacional.