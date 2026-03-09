Hallan muerto a Juan Manuel Zavala, sacerdote reportado como desaparecido en Chiapas

El sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal fue encontrado sin vida este lunes en el estado de Chiapas, luego de que horas antes se reportara su desaparición tras salir a oficiar una misa en una comunidad cercana.

De acuerdo con reportes de la Iglesia local, el religioso se desempeñaba como vicario de la parroquia Parroquia San Marcos Evangelista, ubicada en el municipio de Ocotepec. La noche del domingo 8 de marzo salió rumbo a la comunidad de San Andrés Carrizal para celebrar una eucaristía, pero no regresó, lo que encendió las alertas entre feligreses y autoridades.

¿Dónde fue localizado el sacerdote?

Tras varias horas de búsqueda, el cuerpo del sacerdote fue localizado la mañana del lunes en las inmediaciones del Centro Ecoturístico Laguna Verde, dentro del municipio de Coapilla.

El hallazgo fue confirmado por autoridades estatales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes en el lugar para recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Autoridades investigan el caso

La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que murió el sacerdote. Hasta el momento, las autoridades no han informado si el cuerpo presentaba signos de violencia ni cuál podría haber sido la causa del fallecimiento.

El caso ha generado consternación entre la comunidad católica de la región, mientras se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer más detalles sobre la investigación.