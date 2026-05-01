Ratifican calificación crediticia de México en BBB con perspectiva estable: SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la agencia calificadora DBRS Morningstar ratificó la calificación crediticia de México en “BBB” con perspectiva estable, lo que mantiene al país dentro del rango de grado de inversión.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta decisión refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad económica del país, así como en el manejo responsable de las finanzas públicas por parte del gobierno federal. La calificación “BBB” indica que México cuenta con una capacidad adecuada para cumplir con sus obligaciones financieras, aunque también enfrenta algunos retos económicos.

La SHCP destacó que esta ratificación es importante porque permite al país mantener acceso a financiamiento en condiciones favorables tanto en mercados nacionales como internacionales. Esto significa que el gobierno puede obtener recursos con tasas de interés relativamente estables, lo cual beneficia el desarrollo económico.

Por su parte, DBRS Morningstar señaló que la perspectiva estable se basa en diversos factores, entre ellos la solidez del marco macroeconómico, la estabilidad de las políticas fiscales y monetarias, así como la resiliencia de la economía mexicana frente a choques externos.

Asimismo, la calificadora reconoció que, aunque la deuda pública ha mostrado un incremento en los últimos años, se espera que exista una consolidación fiscal gradual en los próximos años, lo que ayudaría a mantener el equilibrio en las finanzas del país.

Otro aspecto relevante es que México continúa siendo una economía diversificada, con un sector exportador fuerte y una relación comercial importante con Estados Unidos, lo que contribuye a mantener estabilidad en el flujo de ingresos. Además, el país cuenta con instituciones financieras sólidas que ayudan a enfrentar periodos de incertidumbre global.

SHCP destacó que la ratificación de la calificación crediticia es una señal positiva para México, ya que refleja la confianza en su economía y abre la puerta a mayores oportunidades de inversión, lo que podría traducirse en beneficios para el desarrollo del país y el bienestar de la población.

La Secretaría de Hacienda subrayó que esta evaluación positiva se suma a las decisiones de otras agencias calificadoras que también han mantenido la nota de México dentro del grado de inversión. Esto refuerza la imagen del país ante inversionistas extranjeros y fortalece la confianza en su economía.

Sin embargo, también se mencionó que existen desafíos, como el bajo crecimiento económico en algunos periodos, el nivel de deuda y factores externos que pueden influir en el desempeño del país, como la situación económica global o tensiones comerciales internacionales.

En ese sentido, el gobierno federal reiteró su compromiso de mantener una política económica prudente, enfocada en la estabilidad macroeconómica, el control de la deuda y el impulso al crecimiento.