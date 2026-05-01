Primavera laboral: Presidenta Sheinbaum anuncia acuerdo que impulsa jornada de 40 horas y salario base

Presidenta anuncia acuerdo para que trabajadores del Estado ganen el salario medio del IMSS (Presidencia / Carlos Ramos Mamah)

En el marco del Día del Trabajo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una serie de medidas que buscan redefinir las condiciones laborales en el país, entre ellas, el garantizar que los trabajadores del Estado ganen al menos el salario medio del IMSS y avanzar hacia la jornada laboral de 40 horas semanales.

Desde la conferencia matutina, la mandataria aseguró que “la primavera laboral llegó para quedarse” y subrayó que los incrementos salariales deberán mantenerse por encima de la inflación, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo.

Además, firmó el acuerdo constitucional para implementar de manera gradual la reducción de la jornada laboral —de 48 a 40 horas semanales—, una de las reformas más esperadas en materia de derechos laborales en el país. Asimismo anunció la creación del Certificado Laboral de Agroexportación, que busca garantizar condiciones dignas, seguridad social y salarios justos en el campo mexicano.

“Por el bien de todas y todos, primero los pobres. Por el bien de todas y de todos, primero las y los trabajadores”, afirmó Sheinbaum, al destacar que su administración pretende priorizar el bienestar laboral como eje de desarrollo.

Avances en materia laboral

Durante el anuncio, el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, presentó un balance de los avances en materia laboral en los últimos años.

Entre los principales indicadores, destacó que el salario mínimo ha aumentado 256% en términos reales desde el fin del periodo neoliberal, pasando de 88.36 a 315.04 pesos diarios, aumentando el poder adquisitivo en un 154% lo cual, se ha traducido en que, para marzo de 2026, alcanza para 1.91 canastas básicas, mientras que en administraciones pasadas apenas tan solo la cifra tan solo era de 0.78.

También señaló la medida de eliminación de subcontrataciones, que permitió regularizar a cerca de 3 millones de trabajadores, así como un incremento de 150% en el reparto de utilidades en 2025, con una distribución de 259 mil millones de pesos.

En materia social, indicó que 13.5 millones de personas han salido de la pobreza, de las cuales 6.6 millones lo lograron gracias a la política salarial. Además, la tasa de desocupación se redujo de 3.7% a 2.4% entre 2018 y 2026.

También se hablo de la reforma a el Sistema de Pensiones, que desde 2020 ha beneficiado 101,345 personas con pensiones justas.

Nuevas medidas

El funcionario también resaltó avances recientes, como la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a esquemas de seguridad social y la protección de más de 1.3 millones de repartidores y conductores. Además cerca de 200 mil trabajadores han superado el umbral de ingreso neto lo que ha permitido considerarse como trabajadores formales y están totalmente protegidos con seguridad social completa.

Sobre la jornada laboral, precisó que la reducción a 40 horas beneficiará a más de 14 millones de trabajadores, quienes contarán con mayor tiempo para su vida personal.

En términos de infraestructura, también se mencionó la implementación de un proyecto integral de bienestar que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Asimismo, se anunció la creación del Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, así como un plan de salud que complementa la política laboral.

Respaldo sindical

Representantes sindicales como Tereso Medina, Napoleón Gómez Urrutia y Alfonso Cepeda expresaron su respaldo a las políticas del gobierno federal, destacando los avances en derechos laborales y seguridad social.

Con estas medidas, el gobierno federal busca consolidar una agenda laboral centrada en el salario digno, la reducción de la jornada y la ampliación de derechos, en lo que denomina el “segundo piso” de la transformación.