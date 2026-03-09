Pensión Hombres Bienestar CDMX 2026: ¿Cuándo cae el pago?

La Pensión Hombres Bienestar en la Ciudad de México es un programa social dirigido a hombres de 60 a 64 años, quienes reciben un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales depositados directamente en la tarjeta del Bienestar.

Para el bimestre correspondiente a marzo de 2026, las autoridades informaron que la dispersión del pago se realizará del 2 al 26 de marzo, siguiendo un calendario alfabético basado en la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

¿Cuál es el calendario de pagos de la Pensión Hombres Bienestar en marzo de 2026?

El depósito del apoyo se realizará de acuerdo con las siguientes fechas:

• G: 9 y 10 de marzo

• H, I, J, K: 11 de marzo

• L: 12 de marzo

• M: 13 y 17 de marzo

• N, Ñ, O: 18 de marzo

• P, Q: 19 de marzo

• R: 20 y 23 de marzo

• S: 24 de marzo

• T, U, V: 25 de marzo

• W, X, Y, Z: 26 de marzo

¿Cómo se entrega el apoyo económico?

El dinero se deposita directamente en la tarjeta Bienestar, por lo que los beneficiarios no necesitan acudir a módulos para recibir el pago. Una vez realizado el depósito, el monto permanece disponible en la cuenta hasta que el beneficiario decida retirarlo o utilizarlo.

La Pensión Hombres Bienestar forma parte de los programas sociales impulsados en la Ciudad de México para apoyar económicamente a personas adultas mayores antes de que puedan acceder a la pensión universal federal.