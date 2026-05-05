Secretaría del Bienestar ha dirigido más de 70 mil mdp a programas de apoyo en Guerreo

SEBIEN

Entre 2022 y 2026, los programas sociales del Gobierno de México consolidaron una fuerte presencia en Guerrero. Durante estos años se han entregado mas de 70 mil millones de pesos divididos en distintos apoyos como pensiones y becas dirigidas a sectores de la población.

Los principales sectores beneficiados son, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres.

Todos estos beneficios han llegado a las distintas poblaciones de la entidad gracias a las estrategias coordinadas por la Delegación de la Secretaría de Bienestar encabezada por Iván Hernández Díaz.

Este fin de semana Ariadna Montiel tomó protesta a la Presidencia nacional de Morena donde el equipo de delegados del bienestar la arroparon de cara a los procesos electorales de 2027.

Durante el paso de Montiel por la Secretaría del Bienestar, contribuyó para que distintos programas sociales del bienestar siempre estuvieran activos y fueran entregados en tiempo y forma a las familias guerrerenses.