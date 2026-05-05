Huelga Monte de Piedad va para largo: Sindicato rechaza propuesta del Gobierno; lo último que se sabe del paro

Huelga en el Monte de Piedad A pesar de la intervención del Gobierno Federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el sindicato se niega a levantar el paro laboral.

El conflicto laboral en el Monte de Piedad continúa tras siete meses de haber iniciado y las últimas novedades apuntan a que este se seguirá extendiendo. El sindicato ha rechazado de nueva cuenta las propuestas de conciliación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para llegar a un acuerdo que reanude las actividades en las sucursales. El gremio de personas trabajadoras de la institución se mantiene firme en su posicionamiento de seguir el paro.

¿Qué pasó con la STPS y la huelga en el Monte de Piedad?

El pasado 2 de mayo, la STPS emitió un comunicado oficial en la que llamaba a ambas partes del conflicto (sindicato y patronato) a buscar una solución democrática que fuera favorable para todos y todas a través de una propuesta oficial que sería puesta a votación y se resolviera la decisión de la mayoría.

Ahora, el sindicato ha rechazado de nueva cuenta que la Secretaría del Trabajo sea el árbitro de este conflicto. Anteriormente, el patronato ya había sugerido que las autoridades federales intervinieran a través de esta institución.

“El arbitraje no lo aceptamos. Aceptamos que se respeten las cláusulas del contrato colectivo de trabajo y mañana mismo abrimos las 301 sucursales del Nacional Monte de Piedad. Que respeten las tres o cuatro cláusulas del contrato colectivo, que no tienen ningún valor para la institución para el tamaño de la huelga.

Si fuera todo el contrato colectivo, voy de acuerdo; pero son derechos fundamentales los que deja de cumplir la administración del Nacional Monte de Piedad, y los trabajadores están muy ofendidos”, señaló en entrevista a El Sol de México.

¿Por qué se mantiene en paro el Monte de Piedad?

La situación ya tiene más de año afectando directamente a personas trabajadoras, autoridades y a las personas que no han podido recuperar sus prendas o que han tenido problemas para realizar los pagos correspondientes.

De acuerdo con los líderes del propio sindicato, las propuestas enviadas hasta el momento no cumplen con las peticiones fundamentales e innegociables como lo son el aumento salarial o la asignación de plazas como están establecidas en el Contrato Colectivo del Trabajo, acusando a al patronato de quebrantar el acuerdo de forma unilateral.

En contra parte, el Patronato ha acusado a la dirigencia sindical de únicamente rechazar la propuesta y de no sentarse a negociar por ningún medio, dificultando la posibilidad de un acuerdo que concluya con el paro laboral.

Mientras tanto, las personas trabajadoras han sufrido para poder mantener la huelga, teniendo que buscar otras actividades que les produzcan un beneficio económico a falta del cobro de sus nóminas. Aunque no hay una cifra oficial, sí se han reportado pérdidas de empleos durante este proceso y reducción de algunas jornadas de huelgas debido a la escases económica.