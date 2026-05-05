Desfile del 5 de mayo en CDMX y Puebla: ruta, horario y actividades para conmemorar la Batalla de Puebla

5 de mayo Este martes 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla con un desfile en Puebla y la Ciudad de México.

Hoy martes 5 de mayo se conmemora la victoria del Ejército Mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, sobre las tropas francesas en 1862, evento histórico conocido como la Batalla de Puebla.

Al tratarse de una fecha de orgullo nacional, pues representa tanto la resistencia mexicana como la importancia de la soberanía, se llevan a cabo desfiles cívicos para conmemorar la victoria histórica, eventos principalmente realizados en Puebla y la Ciudad de México.

Desfile del 5 de mayo en Puebla: ruta y horario

Dado que hoy se conmemora una de las fechas históricas más emblemáticas de la historia de México, la victoria de las fuerzas mexicanas sobre el ejército invasor francés en 1862, Puebla tendrá un desfile del 5 de mayo que ocasionará cierres vehiculares durante el día y tarde de este martes.

Los bloqueos de las autoridades para permitir el paso del desfile iniciaron a las 6:00 horas de esta mañana y la circulación habitual se reaunudará hasta las 15:00 horas, con distintos puntos de afectación.

De acuerdo con la ruta estipulada para el evento cívico de este 5 de mayo, las zonas del estado que presentarán cierres a la circulación, son:

Calzada Zaragoza , de Autopista México-Puebla al Blvd. 5 de Mayo.

, de Autopista México-Puebla al Blvd. 5 de Mayo. Blvd. 5 de Mayo, en ambos sentidos , de la calle 7 Norte a la Avenida 25 Oriente.

, de la calle 7 Norte a la Avenida 25 Oriente. Diagonal Defensores de la República, de calle 7 Norte a la Av. 18 de Noviembre.

Las autoridades recomiendan a la población capitalina anticipar sus trayectos y considerar vías alternas en caso de transitar por estas zonas.

Simulación de la Batalla de Puebla en CDMX este 5 de mayo

En la capital del país se celebrará el desfile y simulación de la Batalla de Puebla, un festejo que lleva más de 90 años de tradición y suele llevarse a cabo en Peñón de los Baños, situado al noroeste de la alcaldía Venustiano Carranza.

Esta celebración tiene un alto valor cultural al tratarse de una ceremonia cívica organizada por la propia comunidad de la alcaldía, transmitida de generación a generación y contando con la participación de personas vecinas para interpretar a los soldados mexicanos y franceses.

La simulación de la Batalla de Puebla incluye vestuarios, música y detonaciones ficticias que recrean el enfrentamiento histórico.

El itinerario del evento es el siguiente:

07:30 horas: concentración de tropas en las calles Matilde Márquez y Quetzalcóatl.

concentración de tropas en las calles Matilde Márquez y Quetzalcóatl. 8:30 horas: Ceremonia Cívica.

Ceremonia Cívica. 9:00 horas: Inicio del desfile

Inicio del desfile 13:30-14:00 horas: Simulacro de la Batalla de Puebla.

Simulacro de la Batalla de Puebla. 16:00-17:00 horas: Escenificación de la ruptura de los Tratados de Soledad.

Este hito histórico representa una de las victorias más importantes en la trayectoria del Ejército mexicano, ya que su improbable triunfo sobre una de las potencias militares más fuertes en aquel tiempo reforzó la identidad y unidad del país durante un periodo de crisis.