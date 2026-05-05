Investiga fiscalía michoacana enfrentamiento de grupos criminales

Un enfrentamiento a tiros fue reportado en Pátzcuaro, Michoacán, en el que perecieron cinco personas fallecidas. La fiscalía estatal informó que los indicios apuntan a un enfrentamiento entre grupos criminales antagónicos. A la llegada de las fuerzas del orden, éstas fueron agredidas.

Agentes de la Guardia Civil aseguraron tres vehículos, uno de ellos incendiado y localizó en el lugar, un paraje rural, cinco personas sin vida, quienes, de acuerdo con los indicios habrían perdido la vida en un enfrentamiento previo entre civiles armados, antes de la agresión a los elementos policiales.

La FGE continúa con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. En la zona se mantiene un operativo interinstitucional, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de ubicar y detener a quienes resulten responsables.