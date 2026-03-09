Reforma electoral de Sheinbaum se discutirá en pleno esta semana; se analiza iniciativa ciudadana

CDMX — El pleno de la Cámara de Diputados debatirá y votará el próximo miércoles el dictamen de la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, quien también comentó que sí habrá análisis de la iniciativa ciudadana de la asociación Salvemos Democracia, que encabeza Claudio X. González

Lobo Román insistió en que no ve dónde está la resistencia de los partidos aliados para votar en favor la iniciativa presidencial.

El diputado morenista explicó que mañana las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política debatirán el dictamen de la reforma.

“Mañana (martes), a las 18 se estarán reuniendo las comisiones unidas, y ahí es donde se estará viendo de cara a todos los ciudadanos el posicionamiento de cada partido político”, comentó el legislador, quien dejó en claro que será una discusión larga de los diputados que integran las comisiones.

Víctor Hugo Lobo Román aclaró que esta reforma da lugar a que los ciudadanos participen en la elección de todos los representantes de elección popular. “Ya no habrá una lista de privilegiados que lleguen (colgados de la campaña de otros), sin haber trabajado”.

El legislador negó que él haya ganado tres veces, y él participó como alcalde… Y por eso ganó.

Esta reforma de la presidenta Sheinbaum, aseguró, robustece el sistema democrático nacional, fortalece la vida partidaria, el empoderamiento de los ciudadanos, la fiscalización, la participación ciudadana, mencionó.

Cuestionado sobre si se descarta aceptar alguna de las propuestas del PT, del PVEM o de la oposición, apuntó que lo valioso es poder construir acuerdos y consensos con todos los grupos parlamentarios; sin embargo, Morena determinó ya respaldar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Podrían agregar y podrían complementar y podrían sugerir algunos planteamientos que pudieran complementarse, pero, evidentemente, es muy complicado, ya la definición que tomamos de respaldar la revisión de los 11 artículos que ya presentó, porque la respaldamos y porque pensamos que son técnica, política y jurídicamente viables”, subrayó.

Comentó que con esta reforma se plantea la posibilidad de que se abran los partidos políticos como instrumentos de la sociedad para que la ciudadanía pueda incidir en el partido en el cual su ideología simpatice y en la toma de decisiones del país.

Respecto a los partidos aliados de Morena, reconoció que ellos ya han fijado su posición política y el fin de semana tomaron la determinación de no acompañar esta reforma.

Interrogado sobre el curso que seguirán las acciones afirmativas, Lobo Román aseguró que en esta propuesta se establece la obligación de los partidos políticos de incluir en sus candidaturas a personas de los grupos históricamente excluidos, y si no se aprueba, seguirán solamente en lineamientos del INE y en resoluciones judiciales.

Sobre la iniciativa ciudadana de reforma electoral de la organización Salvemos la Democracia, Lobo Román señaló que no se ha tocado en su conjunto, porque se tomó la decisión de no mezclar dichas propuestas, ya que ésta plantea modificaciones a artículos distintos a los de la iniciativa presidencial y se buscará discutir en las próximas semanas.

“Ellos plantean el 41, el 35, el 135, el 116. Entonces, esos vamos a entrar a revisión y, evidentemente, si alguno de ellos hubiera sido idéntico o conjuntara con el otro, pues prácticamente podría entenderse que se discutió en ese sentido. Pero no, de manera muy puntual decimos que esa no se está discutiendo y entraremos en breve a la discusión puntual de esa”, indicó.