UIF, FGR y auditorías: las siete acciones que propone Transparencia Mexicana para el nuevo INE

INE (Daniel Augusto)

Ante las acusaciones por presuntas irregularidades en la contratación de bienes, servicios y obra pública para la operación del Instituto Nacional Electoral (INE), así como tras la renuncia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, Transparencia Mexicana (TMX) presentó siete acciones para fortalecer la confianza ciudadana en el organismo encargado de organizar las elecciones en México.

Transparencia Mexicana plantea siete acciones para fortalecer al INE

La organización informó que buscará dialogar con la Cámara de Diputados para impulsar mayores controles en la designación de la próxima presidencia del INE. Además, pidió ampliar las investigaciones administrativas y penales sobre las presuntas irregularidades en contrataciones, reforzar los controles internos del Instituto y revisar los contratos celebrados tanto por el INE como por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

También llamó a las empresas proveedoras a fortalecer sus mecanismos de transparencia y propuso revisar de manera preventiva los programas de adquisiciones del proceso electoral de 2027.

Estas son las siete acciones planteadas por Transparencia Mexicana: