UIF, FGR y auditorías: las siete acciones que propone Transparencia Mexicana para el nuevo INE

Ante las acusaciones por presuntas irregularidades en la contratación de bienes, servicios y obra pública para la operación del Instituto Nacional Electoral (INE), así como tras la renuncia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, Transparencia Mexicana (TMX) presentó siete acciones para fortalecer la confianza ciudadana en el organismo encargado de organizar las elecciones en México.
Transparencia Mexicana plantea siete acciones para fortalecer al INE
La organización informó que buscará dialogar con la Cámara de Diputados para impulsar mayores controles en la designación de la próxima presidencia del INE. Además, pidió ampliar las investigaciones administrativas y penales sobre las presuntas irregularidades en contrataciones, reforzar los controles internos del Instituto y revisar los contratos celebrados tanto por el INE como por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
También llamó a las empresas proveedoras a fortalecer sus mecanismos de transparencia y propuso revisar de manera preventiva los programas de adquisiciones del proceso electoral de 2027.
Estas son las siete acciones planteadas por Transparencia Mexicana:
- Reforzar el proceso de designación de la nueva presidencia del INE. Propone que la Cámara de Diputados solicite una revisión preventiva de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y un análisis exhaustivo de las declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas aspirantes.
- Ampliar la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sugiere extender las auditorías a más contratos celebrados durante la presidencia de Guadalupe Taddei y realizar una auditoría forense para determinar si los precios de las contrataciones fueron razonables.
- Impulsar una investigación penal. Considera que la Fiscalía General de la República (FGR) debe iniciar investigaciones de oficio, ya que las posibles irregularidades podrían ir más allá de un conflicto de interés e involucrar delitos cometidos por servidores públicos o empresas.
- Fortalecer los controles internos del INE. Plantea que el Órgano Interno de Control revise con rapidez las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios involucrados en adquisiciones y obra pública, además de implementar medidas para prevenir conflictos de interés.
- Exigir mayor transparencia a las empresas proveedoras. Recomienda que las compañías que participan en las contrataciones del INE identifiquen plenamente a sus accionistas y beneficiarios controladores para fortalecer la integridad de los procesos rumbo a las elecciones de 2027.
- Revisar los contratos celebrados por los OPLE. Pide a los órganos internos de control de los Organismos Públicos Locales Electorales revisar de forma preventiva los contratos adjudicados a proveedores señalados por posibles irregularidades.
- Analizar los Programas Anuales de Contrataciones 2026 y 2027. La organización propone realizar una revisión preventiva de los programas de adquisiciones y obra pública del INE y de los OPLE para detectar riesgos e implementar medidas de mitigación antes del proceso electoral de 2027.