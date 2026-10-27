¿Quién es Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco que fue detenida en Nueva York?

Natalia Moreira Cuauhtémoc Blanco Natalia Moreira se casó con Cuauhtémoc Blanco el 20 de junio de 2015. (@NataliadeBlanco)

Hace un par de semanas, Natalia Rezende Moreira, quien es esposa de Cuauhtémoc Blanco fue detenida en Nueva York y la polémica gira alrededor de esta personalidad, quien ahora tendrá que responder a las autoridades.

¿Por qué Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco, fue detenida por las autoridades en Nueva York?

Pero la expresidenta del DIF Morelos y esposa de uno de los exfutbolistas y políticos más controvertidos fue cuestionada en Nueva York, por lo que tuvo que rendir cuentas a las autoridades norteamericanas hace un par de semanas.

Natalia Rezende Moreira viajó a Nueva York hace unos 15 días, donde fue interceptada en el aeropuerto y tras una revisión se encontró una gran cantidad de efectivo que llevaba, según la revista Proceso.

Esta gran cantidad de dinero no tuvo cómo comprobarla la esposa de Cuauhtémoc Blanco, por lo que fue puesta ante las autoridades correspondientes.

Luego de ser cuestionada por las autoridades de Estados Unidos, Rezende habría asegurado que los recursos serían destinados a una donación para una iglesia cristiana, pero no dio una explicación acorde a lo que necesitaban las autoridades.

La detención se habría dado luego de una inspección secundaria y una investigación migratoria, donde efectivos del aeropuerto encontraron una suma no declarada, aunque no especifican el monto.

Como Rezende no declaró esa cantidad ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las autoridades por ley pueden incautar el dinero y el propietario tendría consecuencias migratorias.

Luego de esto, Cuauhtémoc Blanco habría hablado con diversas autoridades para la liberación de su esposa, quien ya se encuentra en México, además de que le habrían revocado la Visa de EE.UU.

¿Quién es Natalia Rezende Moreira, esposa de Cuahtémoc Blanco?

Por otra parte, Natalia Rezende Moreira es una modelo de origen brasileño, es expresidenta del DIF Morelos y esposa del exgobernador de Morelos y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco.

Moreira se casó con Cuauhtémoc Blanco el 20 de junio de 2015, además, tienen tres hijos y tuvo un cargo como presidenta del DIF del estado de Morelos durante la gubernatura de su esposo, la cual concluyó el 30 de septiembre de 2024.

Luego del final de su gestión en este cargo público, Natalia Rezende Moreira se ha mantenido con un perfil bajo y alejada del público.